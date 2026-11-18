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România a avut șansa să intre în avantaj la cabine în Bosnia, după golul lui Daniel Bîrligea din minutul 6, însă Tahirovic a restabilit egalitatea după o gafă a lui Andrei Rațiu. Fundașul crede că a avut „ghinion” la faza respectivă și este convins, la fel ca și alți colegi ai săi, că selecționerul Gheorghe Hagi va obține rezultate mari în viitor.

Andrei Rațiu crede că el și colegii săi au nevoie de timp pentru a înțelege ce se cere de la ei

Momentan, România a terminat pe ultimul loc în grupă și va juca un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga B cu una dintre Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia. Până atunci, Andrei Rațiu a explicat la Antena 1, imediat după meci, cum a trăit acest meci din Bosnia.

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. S-au văzut mai multe lucruri bune în prima repriză, iar în a doua poate au fost mai buni, am picat şi noi puţin fizic şi ne-au întors. Am ajuns forţat (n.r. la golul de 1-1), nu am putut să dau în minge cum am vrut şi, din păcate, au marcat şi ăsta a fost ghinionul”, a explicat fotbalistul.

Fundașul cu experiență în Primera Division crede că naționala României e pe drumul cel bun

Jucătorul naționalei le reamintește fanilor că el și colegii săi au nevoie de timp pentru a putea să pună în practică ce își dorește Gică Hagi. „Putem schimba ceva lucruri, cu noul selecţioner necesită de un timp ca să prindem ideea. Cred că cu timpul o să fie bine şi o să se vadă mai bine ideea lui.

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De exemplu, eu am venit două selecţii cu el, alţii una. Avem timp de mai multe antrenamente, de mai multe meciuri, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Chiar dacă nu am avut rezultate, cu Suedia cred că am jucat bine, la fel si cu Polonia, cred că suntem pe drum bun. dar cred că mergem pe drumul cel bun”, a explicat Rațiu.