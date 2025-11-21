Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!

ADVERTISEMENT

Anunț important pentru fotbalul din România. Andrei Rațiu, fundașul dreapta din naționala de seniori, a semnat un nou contract. Clubul Rayo Vallecano a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, noua înțelegere.

Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo

Fotbalistul și-a prelungit contractul cu echipa din Madrid până la sfârșitul sezonului 2029–2030. După luni întregi de speculații privind un posibil transfer la Barcelona sau PSG, Andrei Rațiu a decis să continue la Vallecano.

ADVERTISEMENT

OFICIAL | Andrei Ratiu será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2029-30. — Rayo Vallecano (@RayoVallecano)

Fundașul român este văzut drept unul dintre cei mai buni apărători laterali din campionatul spaniol. Andrei Rațiu a impresionat în ultimele două sezoane prin urcările sale în zona ofensivă, cu mingea la picior, dar mai ales prin viteza pe care o posedă.

Rayo Vallecano s-a asigurat că nu îl va pierde pe Andrei Rațiu gratis și a ajuns la un acord cu jucătorul pentru prelungirea înțelegerii până în anul 2030. Acum, clubul din Madrid are mult mai multă autoritate la negocieri cu alte echipe.

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu, curtat de Barcelona. Ce scrie presa din Spania

Sigur, Andrei Rațiu se poate transfera în continuare chiar și în fereastra de mercato din iarnă, însă, cel mai probabil, prețul pe care Rayo îl va solicita va fi unul mult mai mare. În presa internațională s-a scris intens despre interesul Barcelonei de a-l cumpăra.

ADVERTISEMENT

”Andrei Rațiu a devenit unul dintre cei mai căutați fundași din La Liga, iar Barcelona îl are din nou pe radar. Fundașul dreapta român ar putea fi implicat într-un transfer semnificativ în vara viitoare.

Barcelona și-a manifestat interesul pentru Rațiu după ce i-a urmărit progresul în La Liga timp de mai multe sezoane. Catalanii iau în considerare o ofertă de aproximativ 20 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Rayo Vallecano să-i dea drumul”, scriau jurnaliștii iberici de la fichajes.net despre român.