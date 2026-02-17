Sport

Andrei Rațiu, apel tăios la adresa conducerii lui Rayo Vallecano după 3-0 cu Atletico Madrid: „Sper să mă fac auzit”

Andrei Rațiu a făcut un apel la adresa conducerii lui Rayo Vallecano după victoria cu 3-0 în fața Atletico Madrid. Pe FANATIK găsiți ce îl nemulțumește pe fundașul român.
Iulian Stoica
17.02.2026 | 10:30
Andrei Ratiu apel taios la adresa conducerii lui Rayo Vallecano dupa 30 cu Atletico Madrid Sper sa ma fac auzit
Andrei Rațiu, apel la conducere după Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0. Foto: Instagram Andrei Rațiu
Rayo Vallecano a obținut o victorie mare în fața lui Atletico Madrid, scor 3-0. Andrei Rațiu a ieșit la rampă cu o pasă decisivă, iar la scurt timp după fluierul final a ținut să facă un apel la adresa conducerii.

Andrei Rațiu, apel la adresa conducerii lui Rayo Vallecano după 3-0 cu Atletico Madrid

Jucătorii lui Rayo Vallecano au transmis, înaintea meciului cu Atletico Madrid, un comunicat oficial în care se plângeau de condițiile de antrenament, dar și de faptul că aspecte esențiale, precum apa caldă la duș, nu sunt la standardele necesare pentru ca echipa să performeze.

Cum suprafața de joc de pe stadionul Estadio de Vallecas era impracticabilă, președintele clubului a decis mutarea partidei pe arena lui Leganés. 5000 de fani au fost prezenți la meciul cu Atletico Madrid și i-au cerut, la fiecare gol, demisia lui Raul Martin Presa. „Presa, pleacă acum!”, era doar una dintre scandările suporterilor.

La scurt timp după fluierul final din Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0, Andrei Rațiu a amintit de faptul că jucătorii s-au plâns de condițiile oferite. Fundașul român a ținut să precizeze că vrea să se facă auzit și speră că problemele vor fi remediate de conducerea clubului.

„Este respectabil ceea ce fac suporterii, noi vrem să-i avem mereu aproape de noi. Este adevărat că am emis un comunicat, avem câteva nemulțumiri și sper că mă fac auzit, să discutăm treptat și să ajungem la un punct comun, pentru că suntem o echipă din prima divizie și avem nevoie de condiții adecvate. Cred că este în beneficiul ambelor părți”, a spus Andrei Rațiu.

Rayo Vallecano, sezon dezamăgitor în La Liga

Rayo Vallecano parcurge un sezon mult sub așteptări. După ce în sezonul trecut s-a clasat pe un loc care asigura calificarea în cupele europene, formația din Madrid se află doar pe poziția a 17-a în La Liga după 23 de etape disputate.

Condițiile precare din cadrul clubului au contribuit cu siguranță la această cădere abruptă. Totuși, Rayo Vallecano este în continuare angrenată în Conference League. Este de menționat că echipele sunt apropiate în clasament, Sevilla, ocupanta locului 12, aflându-se la doar un punct de echipa lui Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu, pregătit pentru barajul cu Turcia

Andrei Rațiu este titular de bază la Rayo Vallecano și a reușit meciuri mari în ultima perioadă. Prestațiile fundașului sunt constant bune, iar presa din Spania are doar cuvinte de laudă la adresa sa.

Cum barajul cu Turcia se apropie, Mircea Lucescu se poate baza pe serviciile lui Andrei Rațiu. Deși a fost accidentat, fundașul a revenit rapid la forma care l-a consacrat și va fi, cel mai probabil, titular în partida decisivă pentru calificarea la Campionatul Mondial.

  • 18 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu
  • 36 de selecții și două goluri a adunat fundașul la echipa națională
