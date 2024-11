Andrei Rațiu, aproape să prindă transferul carierei! A fost propus la un club de tradiție din Spania

Aflat într-o formă excelentă, Andrei Rațiu se apropie din ce în ce mai mult de un transfer la o echipă bună din vest. Legitimat în momentul de față la Rayo Vallecano, echipă situată pe locul 12 în prima divizie spaniolă, , Bayer Leverkusen sau Tottenham.

Andrei Rațiu, propus la Valencia

Jurnalistul Fran Guaita a analizat situația ”Liliecilor” și a ajuns la concluzia că cel mai potrivit pentru postul de fundaș dreapta la Valencia ar fi nimeni altul decât Andrei Rațiu, care traversează o perioadă excelentă atât la națională cât și la echipa de club. În acest moment, titular pe postul de fundaș dreapta la Valencia este portughezul Thierry Coreia (25 de ani) care a venit în 2019 de la Sporting Lisabona contra sumei de 12 milioane de euro.

Valencia traversează un moment dificil, fiind situată pe ultimul loc în La Liga cu doar 7 puncte adunate în 11 partide. Totodată, Valencia CF este un club de tradiție în fotbalul spaniol cu o vechime de mai bine de un secol și cu un palmares impresionant.

”Cel pe care ar trebui să-l transfere este titularul de la Rayo. Un tun, Andrei Rațiu. Asta e cea bună variantă. Trebuie să îmbunătățească echipa. Într-adevăr, vorbim despre investiții în jucători, dar care vor ridica nivelul foarte mult”, a spus Fran Guaita despre Rațiu, potrivit .

Andrei Rațiu: ”Eu am contract cu Rayo Vallecano și ar fi o lipsă de respect să vorbesc despre alte echipe”

Întrebat despre interesul lui Bayer Leverkusen și al Barcelonei, Andrei Rațiu a ales să nu intre în detalii despre o posibilă plecare de la Rayo Vallecano. „Sonic” mai are contract 2 ani și jumătate cu echipa din Madrid.

Chiar dacă în acest moment este intens curtat, Andrei Rațiu a avut și momente mai dificile în carieră. În 2023 se transfera de la Huesca la Rayo pe suma de 500.000 de euro, iar prima perioadă petrecută la echipa din primă ligă spaniolă nu a fost tocmai bună, antrenorul preferându-l în fața sa pe internaționalul albanez Ivan Balliu (32 de ani).

”Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe. Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a declarat Andrei Rațiu, conform .

Cariera lui Andrei Rațiu s-a schimbat radical după prestațiile de la EURO 2024

Atrăgând priviri asupra sa prin evoluțiile excepționale, dar și prin noul său look, încă din timpul turneului final al campionatului european, Andrei Rațiu a reușit să-și transforme cariera în mai puțin de 6 luni. După un parcurs de neuitat cu naționala României, ”Sonic” s-a întors la echipa de club, unde a început să se impună de la etapă la etapă,

După ce a fost achiziționat cu doar 500.000 de euro de Rayo Vallecano, suma speculată care ar trebui plătită pentru transferul lui Andrei Rațiu se învârte în jurul a 25 de milioane de euro, ceea ce ar însemna un “tun” financiar pentru madrileni.