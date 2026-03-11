Sport

Andrei Rațiu, arbitrat de un român în Conference League! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Partida pe care echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, o va disputa pe terenul turcilor de la Samsunspor în prima manșă a optimilor din UEFA Conference League va fi arbitrată de o brigadă din România.
Bogdan Mariș
11.03.2026 | 06:45
Andrei Ratiu arbitrat de un roman in Conference League Ce se intampla cu Istvan Kovacs
Echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, va fi arbitrată de un român. FOTO: Hepta
Joi seară, de la ora 19:45, Rayo Vallecano va evolua pe terenul turcilor de la Samsunspor în turul optimilor din UEFA Conference League. Partida echipei lui Andrei Rațiu va fi arbitrată de o brigadă din România, cu Marian Barbu la centru. Acesta este singurul arbitru român care va conduce un meci european în această săptămână, Istvan Kovacs nefiind delegat de către UEFA.

Andrei Rațiu, arbitrat de Marian Barbu în Conference League

Rayo Vallecano a încheiat faza ligii din Conference League pe locul 5, după ce a obținut 13 puncte în cele 6 partide disputate. Astfel, echipa unde evoluează internaționalul român Andrei Rațiu s-a calificat direct în faza optimilor, unde o va întâlni pe Samsunspor, care a trecut în play-off de fosta adversară a FCSB-ului, Shkendija, cu scorul general de 5-0.

Prima manșă se va disputa în Turcia, joi, 12 martie, de la ora 19:45, iar partida va fi condusă de o brigadă din România. Marian Barbu va fi la centru, asistat de tușierii Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu și de al patrulea oficial, Sebastian Colțescu. Și în camera VAR se vor afla doi arbitri din România: Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Istvan Kovacs, „pedepsit” de UEFA?

Istvan Kovacs nu a fost delegat de către UEFA la vreun meci din prima manșă a optimilor din competițiile europene. Ultima partidă europeană arbitrată de acesta a fost duelul PSG – Monaco 2-2 din manșa secundă a play-off-ului Champions League, când acesta a luat o decizie controversată, care a schimbat cursul jocului.

În repriza secundă, la scorul de 1-0 pentru oaspeți (3-3 la general), Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș galben mijlocașului Mamadou Coulibaly, iar AS Monaco a rămas în zece oameni. PSG a întors rezultatul în doar 8 minute după această eliminare și a obținut calificarea în optimi, unde o va întâlni pe Chelsea. La final, decizia lui Istvan Kovacs a fost criticată de antrenorul celor de la Monaco, Sebastien Pocognoli.

Câte meciuri europene a arbitrat Marian Barbu în acest sezon

Partida dintre Samsunspor și Rayo Vallecano va fi cea de-a treia pe care Marian Barbu o arbitrează în acest sezon al cupelor europene, începând cu faza ligii. Pe 17 septembrie 2025, acesta a condus primul meci din carieră în fazele principale ale UEFA Champions League, Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2. Apoi, pe 11 decembrie s-a aflat la centru pentru duelul din Europa League dintre Stuttgart și Maccabi Tel Aviv (4-1).

