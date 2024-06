Andrei Rațiu (26 de ani) este om de bază pe postul de fundaș dreapta al naționalei României la EURO 2024. Mirel Rădoi l-a descoperit în 2021, iar trei ani mai târziu a ajuns unul dintre cei mai apreciați români de la turneul final.

Andrei Rațiu, băiatul cu părul albastru, tricoul galben și sângele roșu! Povestea de Netflix a celui mai muncitor fotbalist de la EURO 2024: „Tata a plâns de fericire”

, Andrei Rațiu a fost crescut de Villarreal, iar în prezent evoluează pentru Rayo Vallecano. Pe lângă greutățile de la începutul carierei din fotbal, Rațiu a învins și greutățile vieții.

„Primele mele amintiri sunt cu bunicii mamei. Aveam 4 ani când am rămas cu fratele meu, cu doi ani mai mic, la Aiud. Părinții au plecat în Spania pentru o viață mai bună, cum se spune. Mai veneau uneori să ne vadă.

Am făcut în țară doar grădinița și clasa I. Apoi, când eu aveam 6 ani, mama și tata ne-au adus cu ei în Spania, pe mine și fratele meu. În Aguaviva, o localitate cu vreo 600 de locuitori, din Teruel, Aragon. Tata muncea în construcții, iar mama în bucătăria unui restaurant. Prima amintire din fotbal o am totuși din țară, unde băteam mingea pe stradă în Aiud.

Am făcut doi ani fotbal în sală! Futsal! Așa am fost remarcat de Andorra CF, un club de fotbal la vreo 30 km distanță de casă. Tot din Teruel, nu Andorra din Principat! M-am bucurat tare că pot începe fotbalul în Spania, dar pentru familie a fost tare greu. Mama mă ducea și mă aducea de la antrenamente zi de zi, 30 de kilometri, se chinuia mult”, spunea Andrei Rațiu într-un interviu pentru .

Andrei Rațiu, un român printre spaniolii de la Villarreal!

Andrei Rațiu susține că s-a integrat fără probleme la Villarreal, deși era doar un copil român aflat într-o țară străină și trebuia să vorbească o limbă străină.

„M-am integrat foarte ușor în Spania, că eram copil și te adaptezi repede când ești mic, îți dai seama. La turneul de la Zaragoza m-au văzut scouterii lui Villareal și m-au monitorizat până în vară, la final de sezon, când m-au chemat să dau probe. Le-am trecut și așa am început la Villareal C, a treia echipă a clubului, de juniori. M-am mutat din Aragon în Castellon.

Toată familia s-a mutat pentru mine în Castellon. Părinților și fratelui nu le-a fost ușor, dar au crezut în mine. Când am ajuns, vreun an de zile a fost cumplit, ai mei nu aveau de lucru, așa că tata a început să facă naveta la Madrid, muncea în construcții câte o săptămână și venea când putea acasă, la finaluri de săptămână.

Am făcut orice și totul pentru fotbal, cred că ăsta a fost secretul de la bun început! Uite, eu jucam extremă dreapta. La Villarreal C, eram mijlocaș central și chiar extremă stânga! Am tăcut și am jucat, mi-am văzut de treabă și de plăcerea asta mare a mea, fotbalul. Mai jucam și extremă dreapta uneori.

Când el era antrenor la Villarreal B, echipa secundă, m-a observat și i-a plăcut de mine, așa că m-a chemat la lot, dar să joc… fundaș dreapta! A patra poziție era deja. Dar nu a fost nicio problemă, a avut ochi bun! Și așa m-am consacrat fundaș dreapta. În 2019, când Calleja a devenit antrenor principal la Villarreal, am debutat pentru seniori în Europa League”, a adăugat Andrei Rațiu, care

Andrei Rațiu a debutat cu Islanda: „Tata a plâns de fericire”

Andrei Rațiu a debutat pentru naționala României sub comanda lui Mirel Rădoi. Primul meci sub tricolor a fost victoria cu Islanda, scor 2-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

„Tata a plâns de fericire! I-am scris pe WhatsApp înainte de meciul din Islanda, cu vreo oră înainte de meci, când am aflat. ‘Tată, o să joc primul meci pentru România la seniori!’ Și era cu Islanda, în deplasare, decisiv la momentul acela pentru șansele noastre de calificare! A plâns, pentru că toate sacrificiile lor se întorceau acum cu bucurie… Mi-a răspuns să fiu eu însumi. Când îți spune asta cineva care te iubește, e mai mult decât dacă ți-ar spune că te iubește!”, a mai spus cel care s-a vopsit albastru în cap, culoarea personajului de animație Sonic, cunoscut pentru viteza sa fabuloasă, exact ca tricolorul nostru.

Pe Andrei Rațiu îl vom vedea iar la treabă în meciul din optimile EURO 2024 dintre România și Olanda. Partida se joacă marți, 2 iulie, de la ora 19:00. Jocul poate fi urmărit pe FANATIK.ro.

1.400.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit Transfermarkt

16 meciuri a jucat Rațiu pentru Rayo Vallecano în sezonul trecut, reușind și un gol

