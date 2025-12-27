Sport

Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în clasamentul finalului de an

Andrei Rațiu conduce un top select din campionatul spaniol. Care este capitolul la care „Sonic” se află peste Kylian Mbappe, starul de la Real Madrid.
Iulian Stoica
27.12.2025 | 20:43
Andrei Ratiu conduce un top select in La Liga Sonic peste Mbappe in clasamentul finalului de an
Andrei Rațiu, peste Kylian Mbappe într-un top din La Liga. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți jucători din „Generația de Suflet”. Fundașul lateral impresionează constant în campionatul spaniol, iar acesta a reușit să-l devanseze pe Kylian Mbappe într-un clasament select.

Andrei Rațiu, peste Kylian Mbappe într-un top din La Liga

Forma lui Andrei Rațiu din acest sezon a fost la cel mai înalt nivel, evoluțiile sale fiind constant bune și stârnind astfel interesul celor mai importante cluburi de pe continent.

ADVERTISEMENT

La Liga nu mai are programat niciun meci în acest final de an, iar Andrei Rațiu se poate lăuda cu o performanță de invidiat. În meciurile din actualul sezon, fundașul lateral poreclit „Sonic” a fost cel mai rapid jucător din campionatul spaniol.

Andrei Rațiu a atins o viteză de 35,77 kilometri pe oră și ocupă prima treaptă a podiumului în acest top. Fundașul de la Rayo Vallecano a depășit astfel fotbaliști precum Mbappé, Asensio, Bakambu și Rafa Mir.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

Totodată, Andrei Rațiu a prins și top 10 al jucătorilor cu cele mai multe driblinguri din La Liga. În acest clasament „Sonic” atinge treapta a 8-a, cu 31 driblinguri complete, iar cel care conduce ierarhia este starul Lamine Yamal, cu 78 de astfel de reușite.

ADVERTISEMENT
”Începe să-mi fie teamă”. I-a fost frică să nu fie furat de un...
Digisport.ro
”Începe să-mi fie teamă”. I-a fost frică să nu fie furat de un român, dar nu știa lângă cine stă

Andrei Rațiu, „Fotbalistul Anului” în Super Gala FANATIK

Evoluțiile lui Andrei Rațiu au fost răsplătite și în Super Gala FANATIK. „Sonic” a fost numit „Fotbalistul Anului” la superbul eveniment organizat de FANATIK. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru site-ul nostru, fundașul de la Rayo Vallecano a mulțumit selecționerilor, suporterilor și fanilor.

„Mulțumesc FANATIK pentru acest premiu, tuturor care sunteți acolo, îmi pare rău că nu am putut să fiu cu voi acolo. Am vrut să fac o mențiune specială coechipierilor de la națională, cât și celor 3 selecționeri pe care i-am avut, cred că de la am învățat ceva și au avut un mare impact în cariera mea.

ADVERTISEMENT

Am vrut să le mulțumesc și suporterilor, pentru că întotdeauna am simțit sprijinul. Și nu în ultimul rând familiei mele, care îmi e mereu alături”, a spus Andrei Rațiu la Super Gala Fanatik 2025.

  • 18 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu
  • 36 de selecții și 2 goluri a adunat „Sonic” pentru echipa națională
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video
Horațiu Moldovan și-a cerut în căsătorie iubita într-un cadru de vis! Gestul făcut...
Fanatik
Horațiu Moldovan și-a cerut în căsătorie iubita într-un cadru de vis! Gestul făcut de internaționalul român
Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de...
Fanatik
Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de 20.000 de lire sterline. Totul s-a încheiat la 4 dimineața într-un club de striptease
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el....
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el. A fost o săgeată, i-a trădat pe Georgescu și Simion'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!