Sport

Andrei Rațiu, criticat dur în presa din Spania după al treilea meci pierdut de Rayo în această vară: „A fost călcâiul lui Ahile”. Video

Andrei Rațiu a fost pus la zid în presa din Spania după un nou eșec suferit de Rayo Vallecano în perioada de pregătire. Vezi pe FANATIK ce au notat jurnaliștii iberici despre internaționalul român.
Dragos Petrescu
08.08.2026 | 21:35
Andrei Ratiu criticat dur in presa din Spania dupa al treilea meci pierdut de Rayo in aceasta vara A fost calcaiul lui Ahile Video
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Andrei Rațiu, pus la zid în presa din Spania după Ipswich - Rayo Vallecano (3-0) // FOTO: hepta.ro
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Rayo Vallecano a pierdut cel de-al treilea meci de pregătire pe care l-a disputat în această vară. Finalista UEFA Conference League a cedat la scor de neprezentare în fața englezilor de la Ipswich Town, 0-3, iar Andrei Rațiu a fost arătat cu degetul în presa spaniolă, jurnaliștii iberici considerându-l pe internaționalul român drept principalul vinovat la ultimele două goluri marcate de echipa britanică.

Andrei Rațiu, pus la zid după Ipswich Town – Rayo Vallecano 3-0!

Fotbalistul român în vârstă de 28 de ani a fost integralist pe postul de fundaș dreapta, iar echipa pregătită de Benat San Jose a avut mari probleme în primele 45 de minute. Toate cele trei goluri ale lui Ipswich au fost marcate înainte de pauză, iar Rațiu a fost implicat în fazele care au dus la două dintre reușitele englezilor. Jurnaliștii spanioli au observat că britanicii au găsit foarte ușor spații pe partea stângă a atacului, acolo unde Rayo a avut dificultăți în a opri acțiunile ofensive ale adversarilor.

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Într-unul dintre momentele respective, Rațiu a fost prins într-o situație unu contra doi, iar Ipswich a profitat și a marcat, acesta reprezentând golul de 2-0 (min. 17). Scorul final al partidei a fost stabilit în minutul 34 și a purtat semnătura lui Emersonn, care a reluat cu capul de lângă fotbalistul nostru. Prin urmare, presa din Spania a taxat prestația modestă a lui Rayo, scoțându-l la înaintare pe internaționalul român, pe care l-a numit „călcâiul lui Ahile” al trupei lui Benat San Jose.

Din nou, apărarea lui Rayo a tremurat. Situația de doi contra unu împotriva lui Rațiu s-a încheiat cu golul de 2-0 al lui Davis. Ipswich a găsit în acest meci o adevărată mină de aur pe partea lui Rațiu. Ipswich a știut perfect unde se află călcâiul lui Ahile al lui Rayo. La al treilea gol, centrarea din partea dreaptă și lovitura de cap a lui Emersonn, fără opoziție, între Lejeune și Rațiu, l-a învins din nou pe Batalla”, au notat jurnaliștii iberici.

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Andrei Rațiu, aproape în două rânduri de a marca golul de onoare al lui Rayo în fața lui Ipswich!

Internaționalul român ar fi putut șterge cu buretele prestația modestă în finalul meciului, atunci când a fost foarte aproape, în două rânduri, de a marca golul de onoare al echipei spaniole. Din păcate însă, loviturile sale de cap, expediate în minutele 76, respectiv 80, au fost imprecise, iar astfel, cei de la Ipswich au încheiat partida cu poarta intactă.

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Meciul de sâmbătă a consemnat pentru Rayo ultimul amical al verii, însă rezultatele înregistrate de gruparea din Vallecas în partidele de pregătire nu sunt deloc îmbucurătoare. În cele patru dueluri de test, Rațiu și colegii săi au cedat de trei ori (0-3 cu Ipswich, respectiv 1-2 cu Hearts și Feyenoord). Unicul succes a avut loc împotriva belgienilor de la Charleroi, scor 3-2. În actuala perioadă de mercato însă, fotbalistul român și-a prelungit contractul cu Rayo până în 2030 și are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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