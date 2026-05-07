Andrei Rațiu, cu un pas în finala UEFA Conference League! Ce șanse are Rayo Vallecano să treacă de Strasbourg

Rayo Vallecano are un parcurs de vis în cupele europene. Echipa lui Andrei Rațiu a ajuns până în semifinalele UEFA Conference League și se gândește serios la calificarea în actul final. După victoria cu 1-0 din turul cu Strasbourg, ibericii visează chiar la marele trofeu al competiției continentale.

Andrei Rațiu, cu un pas în finala UEFA Conference League

Victoria obținută pe teren propriu în prima manșă i-a oferit lui Rayo Vallecano un avantaj important înaintea returului. Dacă defensiva din care va face parte și Andrei Rațiu nu va încasa gol, echipa din Vallecas își va asigura calificarea în finala competiției. Toate scenariile au fost deja analizate, iar specialiștii au prezentat și procentele aferente.

Mai exact, , Crystal Palace și Rayo Vallecano pornesc cu prima șansă în retururile contra Șahtior Donețk și Strasbourg. Englezii sunt creditați cu 97% șanse de calificare în finala UEFA Conference League, în timp ce echipa la care evoluează Andrei Rațiu are un procentaj de 57% înaintea returului din Franța.

Șanse de calificare în finală:

Crystal Palace – 97%

Rayo Vallecano – 57%

Strasbourg – 43%

Sahțior Donețk – 3%

Calculele sunt încă deschise și pentru ridicarea trofeului UEFA Conference League. Crystal Palace pleacă, și în această situație, cu prima șansă. Formația din Premier League are o șansă de 59%, pe când Rayo Vallecano este cotată la 21%. Strasbourg este văzută cu o șansă de 19%, pe când Șahtior are doar 1%.

Ce a transmis antrenorul lui Rayo Vallecano înainte de returul din Franța

Deși Rayo Vallecano pornește cu avantajul minim obținut în tur, Inigo Perez încearcă să-și țină elevii în priză înaintea returului. Madrilenii s-au impus cu 3-0 și în prima manșă a sferturilor de finală, împotriva lui AEK Atena, însă în returul disputat în Grecia formația lui Răzvan Marin conducea cu același scor încă din minutul 54, iar internaționalul român și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

În cele din urmă, Rayo Vallecano a mai înscris o dată și și-a asigurat calificarea în semifinale. I , însă și-a exprimat speranța că elevii săi vor avea o prestație solidă în retur: „Nu-mi place niciodată să promit ceva ce nu sunt sigur că pot îndeplini. Nu pot promite că vom fi la Leipzig, dar putem promite că vom rămâne fideli procesului care ne-a dus până aici.

Nu mai sunt multe de spus… emoția crește cu fiecare oră. Mâine le-aș spune jucătorilor să se bucure de meci și să nu se teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla. Pentru noi este un scenariu ideal, exact ca în Atena, dar atunci am avut dificultăți foarte mari. Acum nu mai aveam același avantaj și trebuie să fim concentrați la maximum”, a spus Inigo Perez.