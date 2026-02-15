Andrei Rațiu, decisiv contra lui Atletico Madrid! Fază de excepție a internaționalului român. Video

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano a deschis scorul în minutul 40 al partidei cu Atletico Madrid, prin Fran Perez, însă un rol extrem de important în acest gol a jucat Andrei Rațiu, care și-a păcălit adversarul, pe Matteo Ruggeri, înainte de a centra excelent în careu pentru coechipierul său.

Andrei Rațiu, pasă decisivă în derby-ul cu Atletico Madrid. Cum și-a păcălit adversarul

Rayo Vallecano se afla în zona retrogradării înainte de derby-ul cu Atletico Madrid, așadar o victorie ar fi extrem de importantă pentru gruparea unde evoluează Andrei Rațiu. Gazdele au intrat cu un avantaj de două goluri la pauză, ambele reușite fiind înscrise în ultimele minute ale primei reprize.

Mai întâi, Andrei Rațiu a primit balonul în partea dreaptă și l-a păcălit pe Matteo Ruggeri cu mai multe „biciclete” înainte de a centra excelent pentru Fran Perez, care a punctat. . În minutul 45, Rayo și-a dublat avantajul prin Oscar Valentin, care a împins balonul în poartă după ce Oblak respinsese șutul trimis de Palazon.

Andrei Rațiu l-a depășit pe Gică Popescu

Andrei Rațiu a atins borna de 67 de meciuri în La Liga odată cu acest duel, depășindu-l pe Gică Popescu, care a evoluat în 66 de jocuri pentru Barcelona în perioada 1995-1997. Fundașul lui Rayo ocupă acum locul 12 într-un clasament al jucătorilor români cu cele mai multe prezențe în prima ligă a Spaniei.

Clasamentul este condus de Gică Craioveanu, care a strâns 221 de partide pentru Real Sociedad, Villarreal și Getafe. Podiumul este completat de Cosmin Contra, cu 188 de jocuri, și Costel Gâlcă, cu 162 de prezențe. Adrian Ilie are 106 meciuri jucate în La Liga, în timp ce Gică Hagi a strâns exact 100.

De ce nu se joacă partida pe stadionul lui Rayo

Derby-ul dintre Rayo Vallecano și Atletico Madrid se joacă pe Estadio Municipal de Butarque, arena celor de la Leganes, deoarece la stadionul lui Rayo există în continuare probleme cu suprafața de joc, care a fost schimbată recent, . Nu este singura problemă a arenei din Vallecas, .

Javier Portillo, directorul sportiv al celor de la Rayo, nu a fost de acord cu decizia Federației cu privire la meciul contra lui Atletico. „Este o lipsă de respect. Pentru club, pentru conducere și pentru jucători. Nu înțelegem cum s-a luat această decizie cu 3 zile înainte de meci. Nu e corect. Această decizie este dureroasă pentru noi. Stadionul era pregătit. Am fost forțați să plecăm din mediul nostru obișnuit și nu este corect”, a spus oficialul spaniol, conform .