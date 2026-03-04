Sport

Andrei Rațiu, din nou decisiv pentru Rayo Vallecano. Ce au scris spaniolii după duelul cu echipa lui Horațiu Moldovan

Andrei Rațiu a reușit să aducă din nou puncte importante pentru Rayo Vallecano în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Ce notă a primit românul și cum s-a descurcat contra lui Real Oviedo
Ciprian Păvăleanu
04.03.2026 | 21:53
Andrei Ratiu din nou decisiv pentru Rayo Vallecano Ce au scris spaniolii dupa duelul cu echipa lui Horatiu Moldovan
Andrei Rațiu a făcut un nou meci solid în La Liga, contra lui Real Oviedo. Foto: Hepta.ro
Rayo Vallecano a urcat pe locul al 13-lea în La Liga după o nouă victorie în campionat, de această dată contra lui Real Oviedo. Andrei Rațiu a fost din nou decisiv și a avut o contribuție importantă la deschiderea scorului, când portarul care apără în fața lui Horațiu Moldovan a respins greșit un șut al românului, iar De Frutos a profitat și a împins mingea în poartă.

Andrei Rațiu, contribuție importantă în victoria lui Rayo Vallecano

Andrei Rațiu este în formă maximă înaintea barajului dintre Turcia și România. Fundașul lateral dreapta este decisiv în majoritatea partidelor jucate de Rayo Vallecano în La Liga, iar contra lui Real Oviedo a avut din nou o contribuție importantă.

Internaționalul român a tras un șut puternic de la distanță și l-a pus în dificultate pe Escandell, portarul ce este folosit titular în fața lui Horațiu Moldovan la Real Oviedo. Mingea a fost respinsă slab de portarul spaniol, iar De Frutos a profitat și a deschis scorul.

În repriza secundă, madrilenii și-au dublat avantajul din penalty, iar pentru câteva momente părea că Andrei Rațiu va fi cel care își va asuma execuția, așa cum a mai făcut-o și în trecut. Totuși, el i-a cedat mingea lui De Frutos, care a transformat lovitura de pedeapsă și a marcat „dubla”. În final, echipa antrenată de Inigo Perez a câștigat cu scorul de 3-0, fără prea mari emoții.

Suporterii îl iubesc pe Andrei Rațiu. Ce au scris pe rețelele de socializare după victoria cu Real Oviedo

În viziunea suporterilor din Vallecas, Andrei Rațiu este una dintre vedetele echipei. El este solid atât în faza de apărare, însă este văzut ca un creator și pe faza de atac. În ultima perioadă, Rayo a înscris numeroase goluri venite în urma fazelor făcute de român, iar suporterii nu lasă acest lucru să treacă neobservat:

„La Franja a făcut una dintre cele mai bune prime reprize pe Vallecas și a învins cea mai slabă versiune a lui Real Oviedo din era Almada, de la sosirea sa. Ilias, Rațiu și Pedro Diaz au animat jocul, iar Jorge de Frutos a lovit decisiv. Aproape de perfecțiune!”, a scris un fan al formației din Vallecas pe rețelele de socializare.

„Andrei Rațiu, de când a revenit după accidentare și a putut juca împotriva lui Real Madrid, are un nivel ieșit din comun. Se apără foarte bine, este esențial în construirea jocului ofensiv și se înțelege din ce în ce mai bine cu Ilias Akhomach”, a mai scris un internaut.

