Sport

Andrei Rațiu, ce lovitură! E din nou pe lista Barcelonei. Detaliul care poate duce la transferul românului

Mihai Dragomir
12.11.2026 | 17:15
Andrei Ratiu ce lovitura E din nou pe lista Barcelonei Detaliul care poate duce la transferul romanului
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Se face transferul lui Andrei Rațiu? Spaniolii au scris despre detaliul care poate decide mutarea românului la Barcelona. Foto: Colaj FANATIK.
Andrei Rațiu continuă să impresioneze în La Liga și a revenit în atenția gigantului FC Barcelona. Cum poate ajunge internaționalul român în cele din urmă la echipa catalană.
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După ce a ratat plecarea de la Rayo Vallecano în perioada de transferuri din vară, Andrei Rațiu este monitorizat atent de conducerea tehnică a Barcelonei, iar un detaliu important legat de culisele negocierilor ar putea facilita realizarea mutării. Presa spaniolă a scris pe larg despre cum se poate realiza transferul internaționalul român.

Planul Barcelonei în cazul transferului lui Andrei Rațiu

Numele lui Andrei Rațiu a fost legat în ultimul an de un posibil transfer la Barcelona, care nu a mai venit. Românul a fost chiar la un pas să ajungă la Fulham, dar și această mutare a picat. Acum, presa iberică a scris despre cum se poate face, în cele din urmă, mutarea fundașului lateral la campioana Spaniei. Publicația Cronica Global a scris că gruparea blaugrana pregătește o nouă ofensivă pentru a obține semnătura lui Rațiu. Interesul nu este nou, însă de data aceasta mutarea este susținută de o serie de argumente solide.

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Tehnicienii de pe Camp Nou îl văd pe Rațiu drept soluția ideală pentru a asigura rotația cu Xavi Espart sau Eric Garcia, oferindu-i totodată posibilitatea lui Jules Kounde să revină pe poziția sa naturală de fundaș central. Un detaliu esențial care poate cântări greu în favoarea realizării transferului este reprezentat de impresariat: Andrei Rațiu este reprezentat de aceeași agenție, Leaderbrock, cu care colaborează și starul Pedri, astfel că poate facilita dialogul și fluidizarea tratativelor dintre cluburi.

Rayo Vallecano nu renunță prea ușor la Andrei Rațiu

Andrei Rațiu este piesă de pasă la Rayo Vallecano, echipă pentru care impresionează constant. Echipa din Vallecas nu este dispusă să renunțe ușor la omul său de bază din defensivă. Pentru a-l lăsa să plece pe lateralul român, clubul solicită achitarea integrală a clauzei de reziliere, anume 25 de milioane de euro. Rațiu este evaluat în prezent la 24 de milioane de euro și mai are contract valabil cu Rayo până în iunie 2030, după prelungirea semnată anterior.

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De ce a căzut transferul lui Andrei Rațiu la Fulham

Andrei Rațiu ar fi evoluat în acest sezon în cel mai puternic campionat din lume, Premier League. Englezii de la Fulham erau dispuși să achite suma de 25 de milioane de euro, însă în tranșe, în timp ce conducerea lui Vallecano ar fi dorit banii integral. „O clauză se poate trata, dar președintele ăsta e, probabil, într-un colaps financiar, avea nevoie de bani acum, s-a încăpățânat și nu știu dacă mai poate face rost de banii ăștia”, explica Giovanni Becali motivul pentru care oficialii lui Rayo au refuzat oferta, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW. În actualul sezon din La Liga, Rațiu a bifat 8 apariții pentru formația din La Liga, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. În cele 110 apariții în total de când îmbracă tricoul lui Rayo Vallecano, el și-a trecut în cont 5 goluri și 8 assist-uri.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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