Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat

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Andrei Rațiu poate pleca de la Rayo Vallecano în această vară. Presa din Spania anunță că fundașul dreapta este pe radarul unor echipe importante din Premier League. Internaționalul român ar putea fi transferat pentru suma de 25 de milioane de euro.

Andrei Rațiu poate ajunge în Premier League. Echipele interesate de fundașul român

Jurnaliștii de la susțin că Nottingham Forest și Newcastle , îl urmăresc pe internaționalul român, iar în zilele următoare Andrei Rațiu și-ar putea schimba echipa.

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, aceasta fiind clauza de reziliere prevăzută în contractul său cu formația din La Liga. Astfel, Newcastle și Nottingham Forest îl pot transfera pe fundașul dreapta pentru un preț relativ redus, dacă ne raportăm la sutele de milioane de euro investite anual de cluburile din Premier League.

Cum poate ajunge Andrei Rațiu în Premier League. Rayo Vallecano nu are de gând să negocieze prețul!

Newcastle United și Nottingham Forest sunt interesate de Andrei Rațiu, însă, potrivit jurnalistului Matteo Moretto, interesul se află într-o fază incipientă. Cele două cluburi îl monitorizează și îl au pe lista de variante pentru postul de fundaș dreapta, dar nu au început negocieri avansate cu Rayo Vallecano.

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Newcastle y Nottingham Forest siguen de cerca a Andrei Rațiu, del Rayo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto)

Mai mult, Rayo Vallecano nu are de gând să își reducă pretențiile. Clubul spaniol transmite același mesaj ca și în ultimele luni: cine îl dorește pe Rațiu trebuie să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Chiar și vara trecută, ibericii au refuzat o ofertă de aproximativ 18 milioane de euro.

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Andrei Rațiu a fost, după cum a notat presa internațională, și pe radarul celor de la Liverpool. Gigantul din Premier League a analizat mai multe variante pentru întărirea lotului, după un sezon sub așteptări. Rămâne de văzut însă care va fi decizia fundașului român și dacă Rayo Vallecano va accepta în cele din urmă să îl cedeze în această vară.