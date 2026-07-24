Sport

Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat

Andrei Rațiu, tot mai aproape de un transfer colosal. Două echipe din Premier League, cu ochii pe fundașul român de la Rayo Vallecano. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 19:32
Andrei Ratiu dorit de bogatii Angliei Doua cluburi din Premier League il vor neaparat
breaking news
Andrei Rațiu poate ajunge în Premier League. Echipele interesate de fundașul român
ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu poate pleca de la Rayo Vallecano în această vară. Presa din Spania anunță că fundașul dreapta este pe radarul unor echipe importante din Premier League. Internaționalul român ar putea fi transferat pentru suma de 25 de milioane de euro.

Andrei Rațiu poate ajunge în Premier League. Echipele interesate de fundașul român

Jurnaliștii de la Marca susțin că Nottingham Forest și Newcastle, două dintre cele mai bogate cluburi din fotbalul englez, îl urmăresc pe internaționalul român, iar în zilele următoare Andrei Rațiu și-ar putea schimba echipa.

ADVERTISEMENT

Suma pentru care Andrei Rațiu poate pleca de la Rayo Vallecano este de 25 de milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere prevăzută în contractul său cu formația din La Liga. Astfel, Newcastle și Nottingham Forest îl pot transfera pe fundașul dreapta pentru un preț relativ redus, dacă ne raportăm la sutele de milioane de euro investite anual de cluburile din Premier League.

Cum poate ajunge Andrei Rațiu în Premier League. Rayo Vallecano nu are de gând să negocieze prețul!

Newcastle United și Nottingham Forest sunt interesate de Andrei Rațiu, însă, potrivit jurnalistului Matteo Moretto, interesul se află într-o fază incipientă. Cele două cluburi îl monitorizează și îl au pe lista de variante pentru postul de fundaș dreapta, dar nu au început negocieri avansate cu Rayo Vallecano.

ADVERTISEMENT
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și...
Digi24.ro
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

Mai mult, Rayo Vallecano nu are de gând să își reducă pretențiile. Clubul spaniol transmite același mesaj ca și în ultimele luni: cine îl dorește pe Rațiu trebuie să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Chiar și vara trecută, ibericii au refuzat o ofertă de aproximativ 18 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
Digisport.ro
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia

Andrei Rațiu a fost, după cum a notat presa internațională, și pe radarul celor de la Liverpool. Gigantul din Premier League a analizat mai multe variante pentru întărirea lotului, după un sezon sub așteptări. Rămâne de văzut însă care va fi decizia fundașului român și dacă Rayo Vallecano va accepta în cele din urmă să îl cedeze în această vară.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut...
Fanatik
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
Șoc total în NBA! LeBron James a semnat!
Fanatik
Șoc total în NBA! LeBron James a semnat!
FC Argeș – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază...
Fanatik
FC Argeș – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Discurs dur după FCSB-Auda 2-3: 'Auda înseamnă 'să fii prost', în limba letonă'
iamsport.ro
Discurs dur după FCSB-Auda 2-3: 'Auda înseamnă 'să fii prost', în limba letonă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!