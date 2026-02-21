Sport

Andrei Rațiu este pe val în La Liga înainte de barajul cu Turcia! Românul a creat un nou gol pentru Rayo Vallecano după o fază superbă. Video

Andrei Rațiu a dat încă un assist pentru Rayo Vallecano, după cel din meciul cu Atletico Madrid. Cum a creat internaționalul român faza din care echipa sa a egalat-o pe Real Betis
Ciprian Păvăleanu
21.02.2026 | 18:14
Andrei Ratiu este pe val in La Liga inainte de barajul cu Turcia Romanul a creat un nou gol pentru Rayo Vallecano dupa o faza superba
Andrei Rațiu a oferit încă o pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Foto: Colaj FANATIK
Andrei Rațiu își continuă forma excelentă din La Liga, iar acest lucru nu poate fi decât îmbucurător pentru Mircea Lucescu. După ce a fermecat pe toată lumea cu assistul său din meciul cu Atletico Madrid, „Sonic” a pasat din nou decisiv, de această dată împotriva lui Real Betis.

Andrei Rațiu, fază de mare fotbalist în Real Betis – Rayo Vallecano

Cu o lună înainte de barajul dintre Turcia și România, jucătorii români sunt în mare formă. După ce Valentin Mihăilă a început să înscrie pe bandă rulantă în Turcia, pentru Rizespor, Andrei Rațiu este omul cu pasele în La Liga.

Fazele create de român se pot numi assisturi în adevăratul sens al cuvântului. Pasele sale decisive nu sunt doar simple mingi trimise în marginea careului, urmate de un șut de la distanță al coechipierului, ci faze pe care le poți vedea doar la marii fotbaliști. După faza superbă din meciul cu Atletico, în care l-a amețit total pe Ruggeri, Andrei Rațiu a făcut o nouă fază de pus în ramă.

Fundașul dreapta român a primit o minge în bandă, a urcat elegant cu mingea la picior, a evitat cu ușurință un adversar, după care l-a servit perfect pe Isi Palazon în fața porții, iar atacantul lui Rayo nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă.

Românii se pregătesc pentru Turcia – România! Care este situația principalilor jucători cu o lună înainte de baraj

Mircea Lucescu primește atât vești bune, cât și vești mai puțin bune înaintea meciurilor decisive pentru Campionatul Mondial din 2026. Trei dintre stranierii aflați într-o formă foarte bună sunt Valentin Mihăilă, Dennis Man și Andrei Rațiu, toți cu realizări recente pentru formațiile lor.

Radu Drăgușin este și el pregătit să revină sub tricolor. Chiar dacă echipa sa nu este într-o formă extraordinară, fundașul central prinde minute importante pentru Tottenham înaintea meciului României cu Turcia. Ianis Hagi, în schimb, este una dintre dezamăgirile din ultima perioadă. Fiul „Regelui” nu s-a impus ca titular cert la Alanyaspor, iar cifrele sale nu sunt extraordinare. Mai mult decât atât, jucătorii de la FCSB, pe care „Il Luce” se baza într-un număr foarte mare pentru a forma lotul complet, nu se află într-o formă prea bună și sunt foarte aproape să rateze chiar și accederea în play-off în SuperLiga României.

 

