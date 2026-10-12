Andrei Rațiu, evaluat la 24.000.000 de euro. Cât este clauza de reziliere a românului certat de Gică Craioveanu

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Andrei Rațiu ar putea pleca de la Rayo Vallecano pentru 24 de milioane de euro. Între timp, fundașul român nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Athletic Bilbao și s-a pregătit separat de coechipieri la antrenamentul din 11 octombrie. Acesta se confruntă cu probleme musculare de câteva săptămâni, iar clubul a ales să nu îl forțeze până la recuperarea completă. Vă reamintim că,

Cât costă, de fapt, Andrei Rațiu. Suma este una uriașă

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai curtați fotbaliști români. Fundașul dreapta titular atât la Rayo Vallecano, în La Liga, cât și la naționala României a bifat o bornă uriașă în carieră. Conform ultimelor actualizări ale portalului de specialitate, Transfermarkt.com, cota de piață a lui Andrei Rațiu a crescut cu 6 milioane de euro.

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Ce înseamnă acest lucru? Andrei Rațiu a ajuns să valoreze 24 de milioane de euro, ceea ce îl face cel mai bine cotat fotbalist român al momentului. În vârstă de 28 de ani, Andrei Rațiu, aflat la apogeul carierei din acest punct de vedere, l-a devansat pe Radu Drăgușin, a cărei cote a ajuns la 16 milioane de euro. Podiumul este completat de Dennis Man, românul de la PSV care este cotat la 12 milioane de euro, de două ori mai puțin decât Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu, cel mai valoros și din lotul lui Rayo Vallecano

Pe lângă faptul că este cel mai bine cotat tricolor, Andrei Rațiu se poate lăuda un alt statut impresionant. Fundașul cu 41 de apariții și două goluri în tricoul naționalei României este cel mai valoros jucător al lui Rayo Vallecano în ceea ce privește cota de piață. Concret, Andrei Rațiu, cu cota sa magică de 24 de milioane de euro, valorează de două ori mai mult decât următorul cel mai valoros jucător al lui Rayo Vallecano. Este vorba despre extrema dreaptă Jorge de Frutos care este cotat de Transfermarkt.com la 12 milioane de euro. Per total, Rayo Vallecano are o valoare a lotului estimată de site-urile de specialitate la aproximativ 100 de milioane de euro.

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Clauza de reziliere a lui Andrei Rațiu și zvonurile de transfer

De numele lui Andrei Rațiu s-au legat de-a lungul ultimelor luni numeroase zvonuri privind transferul său la cluburi de top, printre altele, Barcelona și Real Madrid. Inclusiv Gigi Becali, patronul FCSB, și-a exprimat interesul pentru serviciile fundașului dreapta, însă o mutare în acest sens este aproape imposibilă. Motivul?

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Andrei Rațiu are stipulată în contractul cu Rayo Vallecano o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Suma din contract se apropie astfel de cota de piață a fundașului român născut la Aiud. De asemenea, în perioada de transferuri din vară, Andrei Rațiu a fost la un pas de transferul la Fulham, în Premier League. Mutarea internaționalului român în cel mai tare campionat de fotbal din lume a picat în cele din urmă.

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Andrei Rațiu, absent de la Rayo Vallecano din cauza problemelor musculare

În acest sezon, Andrei Rațiu a fost titular incontestabil atât la naționala României, cât și în flancul drept al apărării lui Rayo Vallecano. Cel mai bine cotat jucător român al momentului a adunat 6 apariții și un gol în campionatul din Spania, însă constanța lui Andrei Rațiu a fost întreruptă de o accidentare.

După cantonamentul de la Mogoșoaia, , însă nu a fost în lotul pentru meciul cu Bilbao (0-0), din cauza unor probleme musculare. Staff-ul echipei iberice a decis să nu forțeze, iar Andrei Rațiu să sufere o accidentare mult mai serioasă.

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Totuși, situația fundașului de bandă rămâne în continuare una serioasă. Spaniolii au dezvăluit ultimele noutăți despre Andrei Rațiu, iar veștile nu sunt cele mai bune. Fotbalistul s-a antrenat separat. „Rayo Vallecano a revenit la antrenamente duminică, pe stadionul Ciudad Deportiva, la mai puțin de 24 de ore de la amânarea meciului împotriva lui Athletic Bilbao.

Andrei Rațiu s-a antrenat separat de lot și continuă să urmărească evoluția disconfortului muscular care l-a ținut deja în afara lotului. Rațiu se confruntă cu probleme fizice de câteva săptămâni și, de comun acord cu clubul, a decis să se odihnească până la recuperarea completă”, scriu spaniolii.

Gică Craioveanu și Cosmin Contra despre jocul lui Andrei Rațiu

Prestațiile lui Andrei Rațiu sunt mereu în centrul atenției, mai ales că, grație calității pe care o are, românul poate prinde transferul la o echipă de top a Europei. Cosmin Contra, printre altele fost selecționer al Românei și fost antrenor în Spania la Getafe, a comentat jocurile fundașului dreapta la naționala României.

”Din punctul meu vedere, în sistemul pe care îl folosește Gică, fundașii noștri laterali sunt extreme. Când noi ieșim cu mingea de la portar și Răzvan Marin se bagă între fundașii centrali, Rațiu și cu Bancu trebuie să fie extreme. Dacă tu pierzi mingea, cum a făcut-o Stanciu… Dacă tu nu ai o reacție, pentru că Gică știe, îl cunoaște din Spania… Rațiu, dacă și-ar îndeplini faza defensivă, ar juca la Barcelona 100%. Ca jucător ofensiv, Rațiu e cel mai bun din Spania, dar trebuie să crească pe faza defensivă. El nu a avut reacție. Când a pierdut Stanciu mingea, trebuia să aibă reacție. Cineva trebuia să-i spună că trebuie să vină repede să închidă. El e apărător prima dată, nu atacant”, spunea Cosmin Contra, conform .

De asemenea, Gică Craioveanu, un fin cunoscător al fotbalului spaniol, a reclamat carențele defensive ale lui Andrei Rațiu. „Raţiu are oarecum carenţe pe plan defensiv. Joacă bine în Spania când vrea. În meciurile mari, cu Real Madrid şi Barcelona, a avut doi balauri în faţă, Vinícius şi Raphinha, şi a jucat foarte bine, pentru că s-a dedicat fazei defensive”.