Andrei Rațiu, fază în stilul lui Messi în duelul cu Ionuț Radu din La Liga! Portarul român, „mitraliat” în Rayo – Celta. Video

ADVERTISEMENT

(28 de ani) și (29 de ani) au fost integraliști sâmbătă după-amiază în meciul Rayo Vallecano – Celta Vigo, disputat în cadrul etapei cu numărul 11 din acest sezon de La Liga. Gazdele din Vallecas s-au impus la final cu scorul de 3-0. Așadar, nu a fost vorba chiar despre cea mai bună zi din cariera portarului român.

Andrei Rațiu, assist de senzație în La Liga, în meciul contra lui Ionuț Radu

Pe de altă parte însă, fundașul dreapta al echipei naționale a României s-a aflat într-o formă „de zile mari”. Rațiu a pasat decisiv pentru de Frutos la golul marcat de acesta în minutul 55 pentru 2-0, după o acțiune individuală extrem de frumoasă, care le-a amintit spaniolilor într-o anumită măsură de perioada în care Lionel Messi făcea senzație în acest campionat în tricoul Barcelonei.

ADVERTISEMENT

Ce note au primit Andrei Rațiu și Ionuț Radu după Rayo Vallecano – Celta Vigo 3-0

La finalul partidei, Rațiu a primit nota 7.9 pentru prestația sa din acest meci în ancheta realizată de cei de la Flashscore. Dintre jucătorii intrați pe teren în acest duel, doar coechipierul său de Frutos, autor al unei duble, a primit o notă mai mare decât fundașul dreapta român, respectiv 8.6. De partea cealaltă, Ionuț Radu a fost notat doar cu 6.5.

De asemenea, în viziunea jurnaliștilor spanioli de la , prestația lui Rațiu a fost de nota 7.5, iar cea a lui Radu de 6.2. În plus, în ancheta realizată de AS la finalul partidei, fundașul dreapta român a primit trei „trefle”, asemenea MVP-ului de Frutos, în vreme ce coechipierul său de la națională a primit două astfel de puncte de notare, deci destul de bine și în ceea ce îl privește.

ADVERTISEMENT

Prestația foarte bună a lui Andrei Rațiu din acest meci este deci cu atât mai mult de apreciat cu cât pentru internaționalul român a fost vorba despre prima partidă jucată după accidentarea musculară care l-a ținut departe de teren în ultimele săptămâni. În acest interval, el a ratat trei trei partide, în campionat cu Getafe și Elche, respectiv în Cupa Regelui cu Recreativo Huelva.

ADVERTISEMENT