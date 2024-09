Andrei Rațiu, folosit pe un post inedit la Rayo Vallecano. Ce notă a primit pentru prestația din remiza albă cu Girona

🇷🇴 Andrei Rațiu 🆚️Girona

✅ Note 7,2

• 1 tir

• 23/29 passes réussies

• 5/8 duels gagnés

• 2/3 tacles réussis

• 5 récupérations & 2 interceptions

Presque but – tir instinctif hors surface, presque assist sur centre, une MT en milieu droit puis latéral. Day at the office🎩

— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain)