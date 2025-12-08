Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Ascensiunea incredibilă de la Rayo Vallecano

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu, fundașul român de la Rayo Vallecano, a fost desemnat fotbalistul anului la Super Gala Fanatik 2025. Jucătorul din La Liga a avut parte de un sezon de poveste, iar visul său este să joace cu naționala la Campionatul Mondial de anul viitor.

Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului FANATIK 2025

Super Gala Fanatik 2025 este evenimentul finalului de an în sportul românesc. Marile performanțe au fost recunoscute și răsplătite. Au fost prezenți la eveniment oamenii care au pus România pe harta lumii bune a sportului mondial. A fost spectacol total în sala de la Hotelul Marriott.

Andrei Rațiu a fost ales fotbalistul anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025. Fundașul român traversează o perioadă de excepție. A avut un sezon spectaculos la Rayo Vallecano, echipa la care a devenit un jucător de bază și o piesă-cheie și în echipa națională de seniori, cu care a jucat și la EURO 2024.

Cum a impresionat fundașul în La Liga

. Andrei Rațiu a impresionat prin viteza sa formidabilă, dar și prin riscurile pe care și le asumă. Adesea urcă mult în atac și surprinde cu driblinguri de mare finețe.

Andrei Rațiu a arătat deja că este un fotbalist de mare clasă. A reușit să câștige multe dintre duelurile cu vedetele de la Real Madrid și Barcelona, fie ei Vinicius, Rodrygo sau Raphinha. și, de ce nu, este posibil să avem parte de o surpriză plăcută în această perioadă de mercato.

Sezonul lui Rațiu la Rayo Vallecano

Rayo Vallecano a reușit o calificare nesperată în cupele europene. Echipa lui Andrei Rațiu a ajuns în Conference League după un sezon de poveste și speră să reziste cât mai mult în competiție. Fundașul român a fost unul dintre oamenii decisivi, cu reușitele sale de pe teren.

Mai mult, echipa de pe Vallecas a început foarte bine și acest sezon. Deși bugetul nu este comparabil cu cel al granzilor Real, Atletico sau Barcelona, echipa lui Andrei Rațiu reușește să se mențină în prima parte a clasamentului și continuă parcursul și în Cupa Regelui.

Andrei Rațiu, reușite la națională

Mircea Lucescu s-a bazat mult pe abilitățile lui Andrei Rațiu la echipa națională. Fundașul este indispensabil în jocul României. Majoritatea atacurilor pleacă din flancul drept, iar fotbalistul reușește să surprindă defensivele adverse cu urcări în profunzime.

Andrei Rațiu face pereche perfectă în partea dreaptă cu Dennis Man. Cei doi construiesc adesea vertical cu pase în profunzime și se completează foarte bine și pe faza defensivă. Fundașul este o piesă-cheie și pe faza de contraatac.

Cum a reacționat Rațiu la premiu

Jucătorul naționalei a avut un mesaj special după ce a primit premiul.

„Mulțumesc FANATIK pentru acest premiu, tuturor care sunteți acolo, îmi pare rău că nu am putut să fiu cu voi acolo. Am vrut să fac o mențiune specială coechipierilor de la națională, cât și celor 3 selecționeri pe care i-am avut, cred că de la am învățat ceva și au avut un mare impact în cariera mea.

Am vrut să le mulțumesc și suporterilor, pentru că întotdeauna am simțit sprijinul. Și nu în ultimul rând familiei mele, care îmi e mereu alături”, a spus Andrei Rațiu la Super Gala Fanatik 2025.