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Andrei Rațiu a îngropat-o pe Rayo Vallecano în Spania cu o gafă de proporții: „Teribil!”

Gafa lui Andrei Rațiu a costat-o pe Rayo Vallecano două puncte mari în meciul cu Alaves din La Liga! Cum a putut internaționalul român „să-i dea pasă decisivă” adversarului său
Ciprian Păvăleanu
21.08.2026 | 00:09
Andrei Ratiu a ingropato pe Rayo Vallecano in Spania cu o gafa de proportii Teribil
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Incredibil! Cum a putut gafa Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Alaves. Foto: Colaj FANATIK
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Andrei Rațiu (28 de ani) este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din prezent, însă a început foarte slab noul sezon de La Liga. În meciul Rayo Vallecano – Alaves, „Sonic” a făcut o greșeală incredibilă, care a dus la golul lui Mariano Diaz, fostul atacant al lui Real Madrid, în minutul 84.

Andrei Rațiu, gafă ireală în Rayo Vallecano – Alaves! Nimeni nu a înțeles ce a vrut să facă românul

După ce a pierdut în prima etapă cu Sevilla, Rayo Vallecano a fost la un pas să ia toate cele trei puncte în meciul cu Alaves, de pe teren propriu. Formația din Vallecas a deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin Sergio Camello, și părea că va putea ține de rezultat până la final, pentru a lua toate cele trei puncte.

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În minutul 84, Andrei Rațiu a făcut o gafă incredibilă. Aflat în bandă, cu doi jucători ce făceau pressing agresiv în jumătatea adversă, internaționalul român a vrut să trimită o pasă la portar, însă tentativa sa s-a transformat într-o pasă „la întâlnire” perfectă pentru Mariano Diaz, care l-a executat cu ușurință pe Batalla, restabilind egalitatea.

Andrei Rațiu a avut o contribuție importantă la golul lui Rayo

Practic, se poate spune că Andrei Rațiu a fost înger și demon pentru Rayo Vallecano. Golul foramției din Vallecas a fost marcat la finalul unei faze creată foarte bine de român, care a driblat mai multi adversari și a pierdut mingea în marginea careului advers, dar colegul său a recuperat balonul și a înscris cu un șut de la distanță.

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Pe imagini se poate vedea cum Andrei Rațiu este extrem de supărat, chiar dacă echipa sa a înscris, iar el nu merge alături de coechipierii săi să celebreze reușita. Acest lucru trădează faptul că „Sonic” ar putea să fi dezvoltat o frustrare după ce nu a prins un transfer la o echipă mai mare și a pierdut finala UEFA Conference League în sezonul precedent.

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Ce a scris presa spaniolă despre gafa lui Rațiu: „Gafă teribilă. Era abătut”

Aceeași lipsă de concentrare au observat-o și spaniolii. Mintea lui Andrei Rațiu pare să nu mai fie în totalitate la Rayo, iar acest lucru poate duce la astfel de erori defensive: „Gafa lui Rațiu a fost teribilă! Era abătut, iar atacantul a fost genial, anticipând greșeală și finalizând perfect”, au scris cei de la AS.com.

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Ibericii de la Mundo Deportivo au făcut un joc de cuvinte, înlocuind „rato” (n.r. – vreme, perioadă de timp) cu Rațiu și titrând „Mariano no ha venido pasar el Rațiu” (tradus: Mariano nu a venit să piardă vremea). „Nu există nimic mai frumos decât să joci pe Vallecas. Asta este clar, dar dacă, pe lângă faptul că trebuie să joci la Butarque, mai vezi și cum adversarii egalează în urma unei greșeli importante, suporterul lui Rayo Vallecano are toate motivele să fie și mai supărat. Mariano a marcat din nou pentru Alavés, pentru a doua etapă consecutivă, după un „assist” a lui Rațiu, în minutul 84, într-un moment în care îți vine să intri în pământ de rușine, și a obligat cele două echipe să împartă punctele (1-1)”, au notat aceștia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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