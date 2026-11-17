România a deschis scorul la Zenica prin Daniel Bîrligea (‘6) și părea că va intra în avantaj la cabine. O gafă a lui Andrei Rațiu chiar înainte de fluierul de final (’44) i-a permis, însă, lui Tahirovic să egaleze. Ca și cum ar fi presimțit golul, selecționerul Gică Hagi făcea o criză de nervi pe bancă.
Conform imaginilor surprinse de fotoreporterul FANATIK, reacția nervoasă a lui Hagi fusese declanșată de același Andrei Rațiu. Fundașul tocmai ratase ocazie mare de gol, după ce s-a încurcat în minge în careul advers. Mai mult, selecționerul era foarte nemulțumit pentru că anumiți jucători nu îi respectă planul tactic.
România nu a arătat rău în prima repriză la Zenica, în Bosnia, contra unui adversar pentru care rezultatul nu contează. De altfel, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez a făcut nu mai puțin de 5 schimbări față de echipa standard, începând inclusiv cu Jovo Lukic titular.
În acest context, selecționerul Hagi a părut nemulțumit mai ales în momentele în care jucătorii săi pierdeau mingea și nu puneau destulă presiune pe adversar. Dacă pentru bosniaci meciul e fără miză, pentru România o victorie în această deplasare ar putea însemna locul trei în grupa de Nations League și evitarea barajului pentru retrogradare.
Desigur, pentru asta e nevoie ca Polonia să nu bată acasă pe Suedia, o altă echipă care nu mai are niciun interes să se întrebuințeze prea mult. Selecționerul Gică Hagi a anunțat încă înainte de acest meci că se gândește doar la victorie, lucru demonstrat de modul intens în care trăiește fiecare fază de pe margine.