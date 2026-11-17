ADVERTISEMENT

România a deschis scorul la Zenica prin Daniel Bîrligea (‘6) și părea că va intra în avantaj la cabine. O gafă a lui Andrei Rațiu chiar înainte de fluierul de final (’44) i-a permis, însă, lui Tahirovic să egaleze. Ca și cum ar fi presimțit golul, selecționerul Gică Hagi făcea o criză de nervi pe bancă.

Gică Hagi a făcut o criză de nervi pe bancă, în timp ce România primea gol după o gafă a lui Rațiu

Conform imaginilor surprinse de fotoreporterul FANATIK, reacția nervoasă a lui Hagi fusese declanșată de același Andrei Rațiu. Fundașul tocmai ratase ocazie mare de gol, după ce s-a încurcat în minge în careul advers. pentru că

ADVERTISEMENT

România nu a arătat rău în prima repriză la Zenica, în Bosnia, contra unui adversar pentru care rezultatul nu contează. De altfel, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez a făcut nu mai puțin de 5 schimbări față de echipa standard, începând inclusiv cu Jovo Lukic titular.

În acest context, selecționerul Hagi a părut nemulțumit mai ales în momentele în care jucătorii săi pierdeau mingea și nu puneau destulă presiune pe adversar. Dacă pentru bosniaci meciul e fără miză, pentru România o victorie în această deplasare ar putea însemna locul trei în grupa de Nations League și evitarea barajului pentru retrogradare.

ADVERTISEMENT

România poate termina pe locul trei în grupă dacă bate Bosnia și Polonia nu bate Suedia

Desigur, pentru asta e nevoie ca Polonia să nu bată acasă pe Suedia, o altă echipă care nu mai are niciun interes să se întrebuințeze prea mult. Selecționerul Gică Hagi a anunțat încă înainte de acest meci că se gândește doar la victorie, lucru demonstrat de modul intens în care trăiește fiecare fază de pe margine.