Andrei Rațiu, gest fabulos înaintea finalei de Conference League. Ce a făcut pentru fanii lui Rayo Vallecano

Rayo Vallecano va întâlni formația engleză Crystal Palace în finala Conference League. Este o adevărată sărbătoare pentru fanii echipei spaniole, iar Andrei Rațiu a dat dovadă de multă empatie și a sărit în ajutorul unora care au avut probleme cu deplasarea în Germania.

Cum i-a ajutat Andrei Rațiu pe fanii lui Rayo Vallecano înaintea finalei Conference League

În presa din Spania a apărut săptămâna trecută povestea unui tată și a fiului său, suporteri de o viață a lui Rayo Vallecano, care au fost victimele unei păcăleli. Cei doi au rezervat o călătorie cu autocarul la Leipzig, dar în cele din urmă s-a dovedit a fi o înșelăciune.

Fanii clubului s-au mobilizat imediat și au reușit să strângă suma de 500 de euro pentru cei doi susținători ai lui Rayo, astfel că aceștia vor putea fi prezenți la finala Conference League. Însă, s-a dovedit că numărul celor înșelați cu această călătorie a fost mult mai mare.

S-a lansat o nouă campanie de strângere de fonduri, sub sloganul ”Niciun suporter al Rayo nu va rămâne pe dinafară la finala de la Leipzig”, iar printre cei care au donat s-a aflat și internaționalul român.

Câți bani a donat Andrei Rațiu

Alături de Andrei Rațiu, alți doi jucători de la Rayo Vallecano, atacantul Sergio Camello și portarul Dani Cardenas, au făcut donații pentru ca suporterii păcăliți să poate în cele din urmă să fie prezenți la marea sărbătoare de la Leipzig.

”Camello a donat 2.000 de euro, Rațiu 1.000 de euro, iar Cardenas 400 de euro. Un alt donator anonim a contribuit cu încă 500 de euro, existând speculații că această persoană ar putea fi și el tot un fotbalist de la Rayo.

Datorită acestor donații generoase, totalul a ajuns la 6.362 de euro. Obiectiv atins. În cele din urmă, această unitate între jucători și fani le va permite tuturor acestor suporteri ai lui Rayo, victime ale unei escrocherii, să experimenteze meciul istoric de la Leipzig. Deocamdată, Rayo Vallecano câștigă la o victorie zdrobitoare prin solidaritate și valori…”, a scris publicația .

Rațiu, al doilea român într-o finală de Conference League

, iar marele meci este programat miercuri, 27 mai, de la ora 22:00, pe Leipzig Stadium. Partida va fi arbitrată de o brigadă de arbitri din Italia, avându-l la centru pe Maurizio Mariani.

cu o echipă din străinătate. În ultimul act al Conference League a mai ajuns un singur român. Este vorba de portarul Valentin Cojocaru, care a fost rezervă la Feyenoord, în finala din 2022 pierdută contra celor de la AS Roma.