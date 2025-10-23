Andrei Rațiu, gol salvator în minutul 103 contra echipei care l-a demis pe Dan Petrescu

După meciurile de Liga Campionilor, ziua de joi a venit cu o mulțime de meciuri spectaculoase din Europa League și Conference League. Pe lângă echipele românești implicate, România are mai mulți jucători în aceste competiții, printre care și Andrei Rațiu, care a marcat golul egalizator în minutul 103, împotriva celor de la Hacken, care au defilat cu CFR Cluj în play-off.
După ce în prima etapă a remizat 0-0 cu Shelbourne, Hacken a fost foarte aproape de o mare surpriză în UEFA Conference League. Suedezii au fost la doar câteva momente să ia toate cele trei puncte împotriva lui Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, însă românul a restabilit egalitatea în minutul 13 al prelungirilor.
Venit de pe bancă în minutul 81, internaționalul român a fost cel desemnat de antrenorul formației iberice pentru a executa penalty-ul pe care Rayo l-a obținut în minutul 103, după analiza VAR. Fundașul dreapta a pus mingea pe punctul cu var și l-a executat cu sânge rece pe Etrit Berisha, portar legendar al Albaniei ce a jucat de-a lungul carierei sale o mulțime de meciuri în Serie A, pentru echipe precum Lazio, Atalanta sau Torino. Astfel, Rayo Vallecano ajunge la 4 puncte după ce în primul meci întâlnise o altă adversară cunoscută de suporterii români, Shkendija, cu scorul de 2-0.
CFR Cluj a ratat din nou participarea în cupele europene după ce a fost eliminată în play-off-ul Conference League pentru al doilea sezon consecutiv. Dacă în urmă cu un sezon era scoasă de Pafos, în acest an ardelenii au fost depășiți de suedezii de la Hacken fără prea multe probleme.
În meciul tur, din Suedia, CFR Cluj a încasat gol după gol, iar scorul final a fost 7-2 pentru scandinavi. Deși ei au câștigat meciul retur cu 1-0, acest lucru nu a mai contat decât pentru coeficientul țării. Totodată, partida tur i-a încheiat mandatul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, care nu a mai dorit să continue după o asemenea umilință. Totuși, după ce nici Andrea Mandorlini nu a reușit să aducă echipa pe drumul cel bun, Neluțu Varga a anunțat că Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat pe banca lui CFR.