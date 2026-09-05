Sport

Andrei Rațiu, gol fabulos la primul meci după ratarea transferului în Premier League! Cum a sărbătorit fotbalistul român. Video

Andrei Rațiu a marcat un gol superb pentru Rayo Vallecano, în etapa 4 din La Liga. Vezi pe site-ul fanatik.ro golul românului și modul în care a celebrat acesta.
Dragos Petrescu
05.09.2026 | 20:32
Andrei Ratiu gol fabulos la primul meci dupa ratarea transferului in Premier League Cum a sarbatorit fotbalistul roman Video
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu, gol superb pentru Rayo Vallecano la câteva zile după ce a ratat transferul la Fulham // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu a fost titularizat în flancul drept al apărării lui Rayo Vallecano în duelul de pe teren propriu cu Racing Santander, un meci al rundei cu numărul #4 din La Liga. Ba mai mult, acesta a reușit să marcheze un gol de pus în ramă pentru formația din Vallecas, egalând astfel scorul pe tabelă. Acesta a fost prima partidă a lui Rațiu la Rayo după ce a ratat transferul în Premier League.

Andrei Rațiu, gol fabulos în Rayo Vallecano – Racing Santander!

Internaționalul român a fost rezervă neutilizată în duelul pierdut de Rayo în fața Barcelonei în etapa precedentă, scor 2-5, asta pentru că acesta urma să se transfere la Fulham. Totuși, mutarea a picat în ultimul moment, astfel că Rațiu a rămas în angrenajul trupei lui Benat San Jose, iar sâmbătă a fost titular în duelul cu Racing Santander, reușind să înscrie un gol superb, în momentul în care echipa sa era condusă cu 0-1.

ADVERTISEMENT

A fost un contraatac gestionat perfect de Rayo în minutul 17, iar Rațiu a fost cel care a finalizat, primind balonul în careul advers de la Sergio Camello. Acesta a trimit un șut violent din unghi, nelăsându-i nicio șansă portarului lui Santander. După ce a înscris, Rațiu a celebrat reușita introducându-și degetele în urechi, un gest care sugerează că fundașul dreapta nu aude criticile din partea fanilor pentru povestea cu transferul. Vezi golul AICI.

Andrei Rațiu a fost extrem de furios după ce a ratat transferul la Fulham

În ultima zi a ferestrei de mercato din Anglia și Spania, presa internațională a oferit mai multe detalii despre modul în care a picat transferul lui Andrei Rațiu la Fulham. Reputatul jurnalist italian Matteo Moretto, cel care a fost printre primii care au anunțat discuțiile dintre Fulham și Andrei Rațiu, a afirmat că principala problemă în cazul acestei mutări a fost reprezentată de modalitatea prin care Fulham urma să-i achite lui Rayo Vallecano suma de transfer.

ADVERTISEMENT
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit...
Digi24.ro
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?

Mai exact, Andrei Rațiu avea o clauză de reziliere de 25.000.000 de euro, dar Fulham nu a dorit să o achite integral, într-o singură tranșă, ci în mai multe. Aspect care l-ar fi înfuriat pe președintele lui Rayo Vallecano și l-ar fi determinat să refuze orice altă negociere cu omologii englezi. „Fulham a oferit 25.000.000 de euro, plătite în tranșe diferite”, a spus Matteo Moretto pentru DAZN.

ADVERTISEMENT
Nou-promovata care a lăsat
Digisport.ro
Nou-promovata care a lăsat "mască" Europa: 4-3 în deplasare, după o "remontada" în minutul 90+2!

Informația privind achitarea celor 25.000.000 de euro în rate a fost confirmată și de către jurnaliștii locali, din Madrid, apropiați clubului Rayo Vallecano. Cu o asemenea propunere în față, președintele lui Rayo a refuzat orice fel de dialog cu englezii. Deznodământul final l-a afectat vizibil pe Andrei Rațiu. Internaționalul român a părăsit marți seara baza de pregătire a lui Rayo, vizibil nervos și nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat. A încercat să se ferească de camere, nu a dorit să vorbească cu jurnaliștii și a demarat în trombă. De asemenea, agentul său ar fi refuzat și el să stea de vorbă cu presa.

ADVERTISEMENT
Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – FCSB. Probleme...
Fanatik
Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – FCSB. Probleme încă de la început! Foto exclusiv
Marele Premiu al Italiei 2026. Pierre Gasly va pleca surprinzător din pole position....
Fanatik
Marele Premiu al Italiei 2026. Pierre Gasly va pleca surprinzător din pole position. Recordul stabilit de pilotul francez
Denis Drăguș, alături de Vanessa la primul derby Dinamo – FCSB după transfer!...
Fanatik
Denis Drăguș, alături de Vanessa la primul derby Dinamo – FCSB după transfer! Apariție surpriză în loja de la „Arcul de Triumf”. Foto exclusiv
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 acuză direct: 'Mihai Rotaru e tot Gigi Becali!...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 acuză direct: 'Mihai Rotaru e tot Gigi Becali! Coelho nu face schimbările la Craiova'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!