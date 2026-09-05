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Andrei Rațiu a fost titularizat în flancul drept al apărării lui Rayo Vallecano în duelul de pe teren propriu cu Racing Santander, un meci al rundei cu numărul #4 din La Liga. Ba mai mult, acesta a reușit să marcheze un gol de pus în ramă pentru formația din Vallecas, egalând astfel scorul pe tabelă. Acesta a fost prima partidă a lui Rațiu la Rayo după ce a ratat transferul în Premier League.

Andrei Rațiu, gol fabulos în Rayo Vallecano – Racing Santander!

Internaționalul român a fost rezervă neutilizată în duelul pierdut de Rayo în fața în etapa precedentă, scor 2-5, asta pentru că acesta urma să se transfere la Fulham. Totuși, mutarea a picat în ultimul moment, astfel că Rațiu a rămas în angrenajul trupei lui Benat San Jose, iar sâmbătă a fost titular în duelul cu Racing Santander, reușind să înscrie un gol superb, în momentul în care echipa sa era condusă cu 0-1.

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A fost un contraatac gestionat perfect de Rayo în minutul 17, iar a fost cel care a finalizat, primind balonul în careul advers de la Sergio Camello. Acesta a trimit un șut violent din unghi, nelăsându-i nicio șansă portarului lui Santander. După ce a înscris, Rațiu a celebrat reușita introducându-și degetele în urechi, un gest care sugerează că fundașul dreapta nu aude criticile din partea fanilor pentru povestea cu transferul. Vezi golul .

Andrei Rațiu a fost extrem de furios după ce a ratat transferul la Fulham

În ultima zi a ferestrei de mercato din Anglia și Spania, presa internațională a oferit mai multe detalii despre modul în care a picat transferul lui Andrei Rațiu la Fulham. Reputatul jurnalist italian Matteo Moretto, cel care a fost printre primii care au anunțat discuțiile dintre Fulham și Andrei Rațiu, a afirmat că principala problemă în cazul acestei mutări a fost reprezentată de modalitatea prin care Fulham urma să-i achite lui Rayo Vallecano suma de transfer.

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Mai exact, Andrei Rațiu avea o clauză de reziliere de 25.000.000 de euro, dar Fulham nu a dorit să o achite integral, într-o singură tranșă, ci în mai multe. Aspect care l-ar fi înfuriat pe președintele lui Rayo Vallecano și l-ar fi determinat să refuze orice altă negociere cu omologii englezi. „Fulham a oferit 25.000.000 de euro, plătite în tranșe diferite”, a spus Matteo Moretto pentru DAZN.

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Informația privind achitarea celor 25.000.000 de euro în rate a fost confirmată și de către jurnaliștii locali, din Madrid, apropiați clubului Rayo Vallecano. Cu o asemenea propunere în față, președintele lui Rayo a refuzat orice fel de dialog cu englezii. Deznodământul final l-a afectat vizibil pe Andrei Rațiu. Internaționalul român a părăsit marți seara baza de pregătire a lui Rayo, vizibil nervos și nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat. A încercat să se ferească de camere, nu a dorit să vorbească cu jurnaliștii și a demarat în trombă. De asemenea, agentul său ar fi refuzat și el să stea de vorbă cu presa.