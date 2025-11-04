Andrei Rațiu i-a făcut „praf” pe Vinicius și Mbappe: „M-am surprins și pe mine”. Video

Andrei Rațiu nu a fost poreclit „Sonic” doar din cauza culorii albastre a părului la EURO 2024. Internaționalul român a fost desemnat cel mai rapid fotbalist al lunii septembrie din La Liga și a primit un trofeu pentru acest lucru.
Andrei Rațiu nu s-a mai transferat la niciuna dintre echipele despre care s-a tot vehiculat în ultimul an, însă continuă să impresioneze în Spania, la Rayo Vallecano. Fotbalistul român își pune foarte bine în valoare cea mai de preț calitate a sa, viteza, iar acest lucru a fost răsplătit.
Este a doua lună consecutivă când „Sonic” primește titlul de cel mai rapid jucător al lunii, după ce a atins viteza maximă de 35,8 km/h în meciul echipei sale împotriva lui Atletico Madrid, pierdut la limită pe „Metropolitano”. Acest meci a avut loc pe 24 septembrie, iar scorul final a fost 3-2 pentru formația lui „Cholo” Simeone.
Performanța lui Andrei Rațiu este una fabuloasă, având în vedere că în campionatul spaniol evoluează fotbaliști cu viteză extraordinară precum Vinicius sau Mbappe. Românul a recunoscut că cifrele sale îl uimesc chiar și pe el:
„Țin să mulțumesc pentru acest premiu și este o recunoaștere a calității pe care o au jucătorii rapizi, mai ales că este a doua lună când sunt cel ales. Da, este și calitatea mea și sunt satisfăcut. Cred că, încet-încet, cresc din punct de vedere fizic și sper că ceea ce pot oferi mai bun urmează.
Dacă anul trecut cifrele m-au surprins și pe mine, acum sunt și mai rapid. Echipa joacă foarte bine și meritam să avem mai multe puncte, asta e sentimentul nostru. Este un an bun, jucăm și călătorim în Europa. Rayo e ca o familie pentru mine. Aici am debutat, visul meu a devenit realitate și este un lucru pe care vreau să-l păstrez pentru totdeauna. Suntem o echipă unită, știm că ne va fi greu să confirmăm ceea ce am realizat în sezonul trecut, dar visăm la un trofeu”, a spus Andrei Rațiu, conform site-ului oficial.
Andrei Rațiu nu este un „avion cu reacție” doar pe plan local, ci chiar și în comparație cu toți fotbaliștii Europei. Într-un top realizat recent de cei de la Max Speed, Andrei Rațiu este clasat pe primul loc al mediei vitezei maxime pe care fotbaliștii o ating în fiecare meci.
Conform acestei surse, Rațiu ajunge în medie la viteza de 34.7 km/h în fiecare meci, în timp ce alți fotbaliști extrem de rapizi precum Erling Haaland, Pedro Neto, Vinicius Junior sau Anthony Gordon sunt în spatele său.