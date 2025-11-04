Andrei Rațiu i-a făcut „praf” pe Vinicius și Mbappe: „M-am surprins și pe mine”. Video

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu nu a fost poreclit „Sonic” doar din cauza culorii albastre a părului la EURO 2024. Internaționalul român a fost desemnat cel mai rapid fotbalist al lunii septembrie din La Liga și a primit un trofeu pentru acest lucru.

Andrei Rațiu a primit trofeul pentru cel mai rapid fotbalist din La Liga

Andrei Rațiu nu s-a mai transferat la niciuna dintre echipele despre care s-a tot vehiculat în ultimul an, însă continuă să impresioneze în Spania, la Rayo Vallecano. Fotbalistul român își pune foarte bine în valoare cea mai de preț calitate a sa, viteza, iar acest lucru a fost răsplătit.

Este a doua lună consecutivă când „Sonic” primește titlul de cel mai rapid jucător al lunii, după ce a atins viteza maximă de 35,8 km/h în meciul echipei sale împotriva lui Atletico Madrid, pierdut la limită pe „Metropolitano”. Acest meci a avut loc pe 24 septembrie, iar scorul final a fost 3-2 pentru formația lui „Cholo” Simeone.

Ce a spus Andrei Rațiu despre performanța de a câștiga acest titlu în două luni consecutive

Performanța lui Andrei Rațiu este una fabuloasă, având în vedere că sau Mbappe. Românul a recunoscut că cifrele sale îl uimesc chiar și pe el:

„Țin să mulțumesc pentru acest premiu și este o recunoaștere a calității pe care o au jucătorii rapizi, mai ales că este a doua lună când sunt cel ales. Da, este și calitatea mea și sunt satisfăcut. Cred că, încet-încet, cresc din punct de vedere fizic și sper că ceea ce pot oferi mai bun urmează.

Dacă anul trecut cifrele m-au surprins și pe mine, acum sunt și mai rapid. Echipa joacă foarte bine și meritam să avem mai multe puncte, asta e sentimentul nostru. Este un an bun, jucăm și călătorim în Europa. Rayo e ca o familie pentru mine. Aici am debutat, visul meu a devenit realitate și este un lucru pe care vreau să-l păstrez pentru totdeauna. Suntem o echipă unită, știm că ne va fi greu să confirmăm ceea ce am realizat în sezonul trecut, dar visăm la un trofeu”, a spus Andrei Rațiu, conform site-ului oficial.

Andrei Rațiu, în fruntea clasamentelor europene

Andrei Rațiu nu este un „avion cu reacție” doar pe plan local, ci chiar și în comparație cu toți fotbaliștii Europei al mediei vitezei maxime pe care fotbaliștii o ating în fiecare meci.

Conform acestei surse, Rațiu ajunge în medie la viteza de 34.7 km/h în fiecare meci, în timp ce alți fotbaliști extrem de rapizi precum Erling Haaland, Pedro Neto, Vinicius Junior sau Anthony Gordon sunt în spatele său.