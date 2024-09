Andrei Rațiu i-a fermecat pe spanioli cu driblingul său! Ce notă a primit după Rayo Vallecano – Leganes 1-1. Video

Fundașul lateral român i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli de la Marca prin driblingurile sale, iar aceștia l-au comparat chiar cu Zinedine Zidane, primind și nota 7.3.

Andrei Rațiu i-a fermecat pe spanioli cu driblingul său

spanioli după evoluția avută în duelul dintre Rayo Vallecano și Leganes, scor 1-1, acesta primind nota 7.3, fiind unul dintre jucătorii care s-au evidențiat.

„Rațiu s-a deghizat în Zidane. A driblat doi adversari cu o piruetă în interiorul suprafeței de pedeapsă, dar șutul său a fost blocat de un adversar”, au scris spaniolii de la .

În urma rezultatului de egalitate, Rayo Vallecano se află pe locul 8 în clasamentul din La Liga, cu 10 puncte acumulate, în timp ce Leganes se află pe locul 17, cu 7 puncte.

Cosmin Contra, sfaturi pentru Andrei Rațiu

, i-a dat câteva sfaturi lui Andrei Rațiu, pentru ca fotbalistul să ajungă la o echipă mai bună din Spania în viitorul apropiat: „Cu toţii ne bucurăm că Andrei Raţiu are aceste evoluţii în Spania.

Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, faţa naţionalei se va schimba. Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici”.

„Raţiu are un potenţial enorm, dar mai are mult de tras. Eu ştiu ce zic, pentru că am jucat în Spania. Trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliştii noștri să joace și să-şi găsească un loc de titular, fie că e vorba de Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot creşte în valoare”, a mai spus Cosmin Contra, conform .

Andrei Rațiu are cinci meciuri jucate în acest sezon de La Liga, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă. Acesta are și 23 de selecții strânse la naționala mare a României pentru care a marcat un gol.

3.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform transfermarkt.com