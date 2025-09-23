Sport

Andrei Rațiu, idol la Rayo Vallecano! Imagini superbe cu fotbalistul român

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Rayo Vallecano. Campionatul spaniol a postat o imagine superbă cu fundașul lateral român.
23.09.2025 | 10:00
Andrei Rațiu, idol la Rayo Vallecano. Sursă foto: Colaj Fanatik

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți internaționali români. Cu fundașul dreapta integralist, „Generația de Suflet” a reușit să atingă faza optimilor la Campionatul European din 2024. Rațiu parcurge o perioadă extrem de bună și la Rayo Vallecano, acolo unde este cel mai bine cotat jucător din lot.

Andrei Rațiu se află la Rayo Vallecano din vara anului 2023, când clubul din Madrid îl transfera de la Huesca pentru suma de 500.000 de euro. Formația din La Liga a mai achitat în această vară alți 5 milioane de euro celor de la Villarreal, clubul având 50% din drepturile jucătorului.

Deși a început în poziția de rezervă la Rayo Vallecano, Ivan Balliu fiind preferat în fața românului inițial, Andrei Rațiu și-a câștigat postul de titular în stagiunea precedentă, când a bifat 35 de meciuri în campionatul spaniol.

În urma evoluțiilor bune, cota de piață a lui Andrei Rațiu a luat o turnură spectaculoasă. La finalul stagiunii precedente, fundașul român a fost evaluat la 12 milioane de euro, fiind astfel cel mai valoros jucător din lot.

Cum fotbalistul român este extrem de spectaculos, acesta a câștigat și inimile suporterilor lui Rayo Vallecano. Acest aspect a fost observat și de La Liga, care l-a numit pe Andrei Rațiu „Idolul din Vallecas”. Vallecas este numele stadionul pe care formația din Madrid își dispută meciurile de acasă, iar campionatul spaniol a atașat un filmuleț cu fotbalistul când făcea poze cu câțiva fani ai echipei. Vezi imaginile aici.

Andrei Rațiu, pe lista preliminară pentru meciurile din luna octombrie

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele pe care România le va disputa în octombrie: meciul amical cu Moldova și duelul din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Cum era de așteptat, Andrei Rațiu se află printre „tricolori”. Total surprinzător, Alex Mitriță a decis să renunțe la echipa națională.

Lista preliminară cu stranieri pentru partidele cu Moldova și Austria

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);
  • Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6);
  • Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
