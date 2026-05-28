Andrei Rațiu, în echipa sezonului din Conference League!

Andrei Rațiu (27 de ani) a jucat în acest sezon alături de Rayo Vallecano finala în Conference League. Din nefericire însă pentru echipa din La Liga, ea a pierdut miercuri seară ultimul act în fața englezilor de la Crystal Palace, scor 0-1, într-un meci jucat în Germania, la Leipzig. În acest sezon, internaționalul român a fost titular incontestabil la gruparea de la periferia Madridului, atât în campionat, cât și în competiția continentală.

Andrei Rațiu, inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League

Același lucru s-a întâmplat și la această finală cu Palace, când Rațiu a fost chiar integralist. Chiar dacă , fundașul dreapta a avut totuși evoluții foarte solide în restul sezonului european. Din acest motiv, el a fost inclus de către UEFA în primul 11 ideal al competiției, în urma unei analize făcute în acest sens de către Comisia Tehnică din cadrul forului continetal.

Ce a declarat Andrei Rațiu după finala Conference League

a apreciat în principal că a fost vorba despre un duel echilibrat între Rayo Vallecano și Crystal Palace, care însă a fost decis de acel gol al lui Mateta, venit practic „din nimic”, în viziunea sa. De asemenea, internaționalul român a mai opinat și că diferența în această partidă a fost făcută în linii mari la mijlocul terenului, acolo unde gruparea din Premier League s-a dovedit mai puternică în final.

„Cred că a fost o partidă strânsă. Păcat că ne-au marcat acel gol din nimic. E adevărat că au mai avut două ocazii, dar cred că puteam duce meciul în prelungiri și să vedem ce se întâmplă. (n.r. Unde s-a făcut diferența?) Cred că am pierdut mijlocul puțin. Poate că ne simțeam puțin dominați, dar era un meci mai bun de 0-0. Nu am fost buni în careu și cred că acolo s-a făcut diferența.

În acești trei ani cred că am fost o familie, un grup care nu se va mai repeta. Păcat că o să se rupă. Cred că am făcut istorie pentru club, chiar dacă nu am câștigat. Din păcate, s-a terminat. (n.r. Despre sezonul per total) Cred că am terminat bine. Am avut anumite probleme cu clubul până prin ianuarie (n.r. legat de prelungire)”, a spus Andrei Rațiu, potrivit