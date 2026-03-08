Sport

Andrei Rațiu, integralist în Sevilla – Rayo 1-1. Cum s-a descurcat internaționalul român și ce notă a primit

Andrei Rațiu a fost integralist în remiza pe care Rayo Vallecano a înregistrat-o pe terenul celor de la Sevilla. Vezi cum s-a descurcat românul și ce notă a primit acesta.
Dragos Petrescu
08.03.2026 | 22:50
Andrei Ratiu integralist in Sevilla Rayo 11 Cum sa descurcat internationalul roman si ce nota a primit
Andrei Rațiu, integralist în Sevilla - Rayo 1-1 // Sursă foto: Getty
Sevilla și Rayo Vallecano au terminat la egalitate pe Estadio Ramon Sanchez Pisjuan, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #27 din La Liga. Andrei Rațiu a fost integralist în tabăra oaspeților și a avut o prestație ezitantă pe alocuri, fiind notat cu 6.3 de către SofaScore.

Sevilla – Rayo 1-1. Rațiu a primit nota 6.3

Gazdele au fost cele care au lovit primele. În minutul 13 al întâlnirii, nigerianul Akor Adams a deblocat tabela printr-o lovitură de cap, după o centrare de manual expediată de veteranul Cesar Azpilicueta. Golul egalizator al lui Rayo a fost semnat de către Alfonso Espino, care l-a învins pe Odysseas Vlachodimos cu o execuție superbă de la marginea careului, la cinci minute după startul actului secund.

Andrei Rațiu a fost pe teren tot meciul, însă nu a ieșit foarte mult în evidență. Tentativele sale de a urca cu mingea la picior în flancul drept au fost mai mereu blocate de elevii lui Matias Almeyda, iar pe final, internaționalul român s-a ales și cu un cartonaș galben, pentru un fault comis în apropierea propriului careu, asta după ce fusese destul de ușor depășit de către adversarul direct.

El a primit nota 6.3 din partea SofaScore, în condițiile în care omul meciului a fost desemnat Alfonso Espino, colegul său din apărare, care a fost notat cu 7.6. Cel mai slab jucător de pe teren a venit tot din tabăra lui Rayo, și anume Carlos Martin, cu doar 5.7.

Pe ce loc se află echipa lui Rațiu în clasamentul din Spania

În urma rezultatului consemnat astăzi, atât Rayo Vallecano, cât și FC Sevilla, au ajuns la borna cu numărul 31 în campionat. Echipa lui Rațiu ocupă poziția a 12-a, în timp ce gruparea din Andaluzia este pe 13, diferența dintre cele două fiind făcută de golaveraj.

Un lucru îmbucurător pentru formația din Vallecas o reprezintă însă seria de invincibilitate pe plan intern. După perioada grea pe care echipa lui Inigo Perez a traversat-o la începutul anului, atunci când au fost înregistrate patru eșecuri consecutive, Rayo a ajuns acum la cinci partide legate fără înfrângere.

Pentru Rayo și Andrei Rațiu urmează meciul tur cu Samsunspor, din optimile de finală ale UEFA Conference League. Prima manșă va avea loc în Turcia și se va disputa joi, 12 martie, de la ora 19:45.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
