Andrei Rațiu, „înțepături” la adresa conducerii lui Rayo Vallecano: „Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu!”

Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii importanți ai lui Rayo Vallecano. Fundașul lateral român le-a transmis un mesaj celor din conducere. Ce a spus, de fapt, despre situația lui la echipa din La Liga.

Mesajul lui Andrei Rațiu pentru conducerea lui Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a devenit un adevărat stâlp pentru ceea ce înseamnă primul „11” al lui Rayo Vallecano. Fotbalistul român și-a câștigat statutul de jucător de bază în urma prestațiilor sale tot mai bune în tricoul formației spaniole.

Legat tot mai mult de un , fundașul lateral român a marcat recent un Ulterior, Rațiu a vorbit despre viitorul său la cub, mărturisind că măsura în care va fi fericit să rămână la echipă depinde de cei din conducere.

„A fost o vară agitată. Până la finalul perioadei de transferuri, nu știam ce se va întâmpla. Am rămas. Acum depinde de conducere dacă sunt fericit sau nu”, a spus Andrei Rațiu, citat de

Campioana Italiei, pe urmele lui Rațiu

Sursa precizată mai scrie și că Napoli este unul dintre cluburile care monitorizează situația lui Rațiu. Italienii au nevoie să își consolideze flancul drept al apărării, însă Antonio Conte îl mai are în vizor și pe Juanlu Sánchez.

Unul dintre motivele principale care întârzie plecarea lui Rațiu de la Rayo Vallecano este clauza de 25 de milioane de euro pe care o are. Clubul nu este dispus să îl lase pe jucător să plece fără achitarea integrală a clauzei, însă românul își va forța plecarea, cel mai probabil, în iarnă, dacă situația sa se înrăutățește.