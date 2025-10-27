Sport

Andrei Rațiu, „înțepături” la adresa conducerii lui Rayo Vallecano: „Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu!”

Andrei Rațiu le-a transmis un mesaj celor din conducerea lui Rayo Vallecano. Ce a spus, de fapt, fundașul lateral român despre situația sa la echipă.
Mihai Dragomir
27.10.2025 | 15:16
Andrei Ratiu intepaturi la adresa conducerii lui Rayo Vallecano Depinde de ei daca sunt fericit sau nu
Andrei Rațiu nu a stat pe gânduri. Ce mesaj a transmis conducerii de la Rayo Vallecano. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii importanți ai lui Rayo Vallecano. Fundașul lateral român le-a transmis un mesaj celor din conducere. Ce a spus, de fapt, despre situația lui la echipa din La Liga.

Mesajul lui Andrei Rațiu pentru conducerea lui Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a devenit un adevărat stâlp pentru ceea ce înseamnă primul „11” al lui Rayo Vallecano. Fotbalistul român și-a câștigat statutul de jucător de bază în urma prestațiilor sale tot mai bune în tricoul formației spaniole.

Legat tot mai mult de un posibil transfer la Barcelona, fundașul lateral român a marcat recent un gol salvator în minutul 103 contra echipei care l-a demis pe Dan Petrescu. Ulterior, Rațiu a vorbit despre viitorul său la cub, mărturisind că măsura în care va fi fericit să rămână la echipă depinde de cei din conducere.

„A fost o vară agitată. Până la finalul perioadei de transferuri, nu știam ce se va întâmpla. Am rămas. Acum depinde de conducere dacă sunt fericit sau nu”, a spus Andrei Rațiu, citat de elgoldigital.

Campioana Italiei, pe urmele lui Rațiu

Sursa precizată mai scrie și că Napoli este unul dintre cluburile care monitorizează situația lui Rațiu. Italienii au nevoie să își consolideze flancul drept al apărării, însă Antonio Conte îl mai are în vizor și pe Juanlu Sánchez.

Unul dintre motivele principale care întârzie plecarea lui Rațiu de la Rayo Vallecano este clauza de 25 de milioane de euro pe care o are. Clubul nu este dispus să îl lase pe jucător să plece fără achitarea integrală a clauzei, însă românul își va forța plecarea, cel mai probabil, în iarnă, dacă situația sa se înrăutățește.

