Andrei Rațiu și Ionuț Radu, prestații de zile mari în penultima etapă din Spania! Românii au fost decisivi pentru echipele lor în fața unor adversari de top. Video

Etapa cu numărul #38 din La Liga a fost un adevărat „multiplex”, nouă din cele zece partide desfășurându-se simultan, de la ora 20:00. Românii Andrei Rațiu și Ionuț Radu au fost integraliști pentru Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo, și au avut prestații excelente. Rațiu a fost providențial în victoria de pe teren propriu a grupării din Vallecas în fața celor de la Villarreal, scor 2-0, în timp ce Radu a avut câteva parade importante în fața celor de la Athletic Bilbao, un meci pe care Celta l-a încheiat la egalitate, 1-1 pe San Mames.

Andrei Rațiu, pasator decisiv în Rayo Vallecano – Villarreal 2-0!

Cu 10 zile înaintea finalei UEFA Conference League, unde cei de la Rayo vor da piept cu Crystal Palace pentru marele trofeu, echipa lui Andrei Rațiu pare să fie la turație maximă. Formația pregătită de Inigo Perez a reușit o victorie imensă în fața lui Villarreal, ocupanta locului 3 în Spania. Ba mai mult, pentru gruparea din Vallecas, meciul de duminică a reprezentat cel de-al șaselea duel consecutiv fără înfrângere în campionat.

Internaționalul român a fost integralist în această partidă și a fost providențial în victoria echipei sale. Fundașul dreapta în vârstă de 27 de ani a oferit pasa decisivă la primul gol al întâlnirii, marcat de Sergio Camello în minutul 28. În plus, mai multe site-uri internaționale de specialitate îl dau pe Rațiu drept „omul meciului”, cu note extrem de bune precum 8.2 (Flashscore) sau 7.8 (Sofascore). „Assist”-ul pe care l-a reușit în fața lui Villarreal a reprezentat cea de-a 5-a pasă decisivă a lui Rațiu în actuala stagiune din La Liga. Omul care a stabilit scorul final a fost brazilianul Alemao, imediat după startul actului secund (47′).

1-0 Rayo Vallecano. FANTASTIC TEAM GOAL! SERGIO CAMELLO IS SET FREE IN THE AREA BY RATIU AND HE FINISHES BEAUTIFULLY INTO THE TOP LEFT CORNER! WHAT A STRIKE! — VoaGol 🪐 (@GolVoa)

Ionuț Radu, cel mai bun jucător de pe teren în Celta Vigo – Athletic Bilbao 1-1!

Ne mutăm acum pe San Mames, spectaculosul stadion din Țara Bascilor, acolo unde Celta Vigo, cu Ionuț Radu între buturi, a remizat cu Athletic Bilbao, scor 1-1. Oaspeții au fost la conducere până în minutul 49, grație golului semnat de Williot Swedberg în debutul partidei (4′). Inaki Williams a restabilit însă egalitatea, după o fază la care defensiva „celeștilor” a fost extrem de pasivă, lăsându-l expus pe portarul român, care nu a mai putut face nimic.

🚩 Live: Athletic Bilbao 1-1 Celta Vigo ⚽️ Goal: Inaki William (49') — Goal Raider (@GoalRaider)

Chiar și așa, goalkeeper-ul român a fost la înălțime, reușind să pareze nu mai puțin de 8 șuturi expediate de pe spațiul porții de basci pe tot parcursul partidei, ceea ce l-a făcut cel mai bun om al trupei lui Claudio Giraldez pe San Mames. Acesta a primit nota 8 din partea celor de la Flashscore, respectiv 7.5 din partea Sofascore, cele mai mari calificative din tabăra oaspeților. De asemenea, a fost ales „MVP”-ul partidei de către LaLiga.

Programul complet al etapei #37 din Spania și clasamentul

În urma tuturor rezultatelor înregistrate duminică, Celta Vigo a rămas pe locul 6 în La Liga, o poziție care asigură prezența în Europa League în următoarea stagiune. De cealaltă parte, Rayo Vallecano a urcat pe 8, ajungând la un singur punct distanță de Getafe, clubul de pe locul 8, care duce în Conference. Totuși, dacă Rațiu și colegii săi vor câștigă finala Conference League de pe 27 mai, atunci gruparea din Vallecas va evolua tot în Europa League în sezonul viitor.

Celelalte rezultate ale meciurilor disputate duminică: