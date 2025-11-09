Andrei Raţiu, coşmarul lui Vinicius: „Dacă ar fi englez ar valora 80 de milioane!”. Fundaşul român, evoluţie de senzaţie cu Real Madrid. Video

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu e într-o formă de zile mari înainte de meciurile naționalei României cu Bosnia și San Marino. Fundașul celor de la Rayo Vallecano a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Real Madrid. Apărătorul a ridicat peluza în picioare după ce l-a deposedat pe Vinicius cu un tackling superb.

Andrei Rațiu, prestație de zile mari în Rayo Vallecano – Real Madrid

Rayo Vallecano pune deja de câteva sezoane bețe în roate lui Real Madrid. A fost spectacol total pe Vallecas. „Los Blancos”, deși au controlat jocul în prima repriză, nu au reușit să spargă defensiva bine organizată a lui Rayo.

Ba mai mult, Vallecano a avut și câteva ocazii importante de a deschide scorul, iar unul dintre cei mai incisivi jucători a fost chiar Andrei Rațiu. i a urcat cu mingea la picior, iar la mijlocul primei părți l-a testat pe Courtois cu un șut din unghi. Portarul belgian a respins însă în corner.

📸 – RAYO SO CLOSE! COURTOIS WHAT A F*CKING SAVE! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Câteva minute mai târziu, fundașul român a ridicat din nou publicul în picioare. Deși avea deja un cartonaș galben, Andrei Rațiu a riscat enorm: l-a deposedat pe Vinicius Jr., starul celor de la Real, cu un tackling la limită, chiar în interiorul careului de 16 metri.

Al único que temen. Del único que tiemblan…

Los defensas celebran robos de balón. es el mejor ✨ — Don Vinicius Jr (@CallViniJr)

Cuvinte de laudă în presa din Spania pentru Andrei Rațiu

Ultrașii lui Rayo Vallecano au reacționat imediat. Andrei Rațiu s-a dus în fața lor și a ridicat mâinile, mulțumit de intervenția decisivă în fața lui Vinicius. De altfel, superstarul brazilian nu a reușit mai nimic pe flancul său.

„Ce biiineee! Rațiu se aruncă la pământ și îl blochează pe Vinicius! Ultimul atinge mingea, brazilianul, iar Battaglia va repune din poartă”, au scris cei de la Marca după intervenția fundașului român.

„Avertizat cu galben și aflat în propriul careu, fundașul lui Rayo s-a aruncat la pământ pentru a-l opri pe brazilian și, pe deasupra, a obținut și repunerea din poartă. Românul sărbătorește momentul”, au notat cei de la

„Dacă Andrei Rațiu ar fi englez sau s-ar numi Rațiuiño, ar valora cel puțin 80 de milioane – și știți bine asta. Încă un recital defensiv despre cum se apără în fața unuia dintre cei mai buni atacanți din lume. Antidotul lui Vinicius. Și totuși, nici măcar nu se află în top 10 cei mai bine plătiți jucători de la Rayo”, a scris jurnalistul iberic Jonay Amaro pe X.