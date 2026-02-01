Andrei Rațiu l-a scos din sărite pe Vinicius! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului Real Madrid – Rayo Vallecano. Fanii de pe „Bernabeu” au explodat!

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano a fost foarte aproape de a scoate un rezultat mare pe „Bernabéu”, în fața celor de la Real Madrid. Echipa lui Andrei Rațiu a fost învinsă cu scorul de 1-2, după un gol marcat de „los blancos” din penalty, în minutele de prelungire. Fundașul român a fost în prim-plan. A ratat o ocazie colosală și l-a scos din minți pe Vinicius Junior.

Andrei Rațiu l-a scos din minți pe Vinicius în Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Pe finalul partidei, Andrei Rațiu l-a deposedat pe Vinicius pe flancul stâng al atacului. Arbitrul a acordat corner pentru madrileni, însă fundașul român s-a prăbușit pe gazon, acuzând crampe. Atacantul brazilian s-a enervat la culme. A considerat că Rațiu doar trage de timp și a mers la el pentru a-l ridica.

ADVERTISEMENT

Arbitrul partidei a observat gestul lui Vinicius și a mers imediat în zonă pentru a face ordine. Protestele fotbalistului brazilian au continuat, deși medicii și-au făcut apariția pe gazon pentru a verifica situația medicală a lui Andrei Rațiu, care a putut continua, până la urmă, jocul. Fanii l-au huiduit pe fotbalistul român.

Deși în prima repriză Vinicius i-a pus ceva probleme, fundașul român și-a revenit în partea a doua și a avut câteva intercepții impresionante în fața superstarurilor de pe „Santiago Bernabéu”.

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu a ratat o ocazie uriașă pe „Bernabeu”!

Fotbalistul din echipa națională a României putea chiar să înscrie în fața celor de la Real Madrid. A rămas singur cu portarul, după un contraatac rapid, dar șutul său a fost apărat de Thibaut Courtois.

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid s-a încheiat cu scântei. Echipa lui Andrei Rațiu a terminat jocul în nouă oameni, după ce Ciss și Chavarría au văzut cartonașul roșu. „Galacticii” rămân la un singur punct în spatele rivalilor de la Barcelona, după acest rezultat.