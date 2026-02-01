Sport

Andrei Rațiu l-a scos din sărite pe Vinicius! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului Real Madrid – Rayo Vallecano. Fanii de pe „Bernabeu” au explodat!

Alex Bodnariu
01.02.2026 | 17:34
Rayo Vallecano a fost foarte aproape de a scoate un rezultat mare pe „Bernabéu”, în fața celor de la Real Madrid. Echipa lui Andrei Rațiu a fost învinsă cu scorul de 1-2, după un gol marcat de „los blancos” din penalty, în minutele de prelungire. Fundașul român a fost în prim-plan. A ratat o ocazie colosală și l-a scos din minți pe Vinicius Junior.

Pe finalul partidei, Andrei Rațiu l-a deposedat pe Vinicius pe flancul stâng al atacului. Arbitrul a acordat corner pentru madrileni, însă fundașul român s-a prăbușit pe gazon, acuzând crampe. Atacantul brazilian s-a enervat la culme. A considerat că Rațiu doar trage de timp și a mers la el pentru a-l ridica.

Arbitrul partidei a observat gestul lui Vinicius și a mers imediat în zonă pentru a face ordine. Protestele fotbalistului brazilian au continuat, deși medicii și-au făcut apariția pe gazon pentru a verifica situația medicală a lui Andrei Rațiu, care a putut continua, până la urmă, jocul. Fanii l-au huiduit pe fotbalistul român.

Per total, Andrei Rațiu a făcut un meci bun în fața celor de la Real Madrid. Deși în prima repriză Vinicius i-a pus ceva probleme, fundașul român și-a revenit în partea a doua și a avut câteva intercepții impresionante în fața superstarurilor de pe „Santiago Bernabéu”.

Andrei Rațiu a ratat o ocazie uriașă pe „Bernabeu”!

Fotbalistul din echipa națională a României putea chiar să înscrie în fața celor de la Real Madrid. Andrei Rațiu a irosit o ocazie uriașă în repriza a doua. A rămas singur cu portarul, după un contraatac rapid, dar șutul său a fost apărat de Thibaut Courtois.

Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid s-a încheiat cu scântei. Echipa lui Andrei Rațiu a terminat jocul în nouă oameni, după ce Ciss și Chavarría au văzut cartonașul roșu. „Galacticii” rămân la un singur punct în spatele rivalilor de la Barcelona, după acest rezultat.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
