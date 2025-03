Andrei Rațiu, la un pas de a semna în România! Clubul din SuperLiga care l-a ofertat: ”Am avut o discuție”

Evoluțiile excelente l-au adus pe Andrei Rațiu , însă, în trecut, fundașul dreapta ar fi putut juca în SuperLiga pentru că a primit o ofertă de la un club din România.

Un club din România i-a făcut o ofertă lui Andrei Rațiu

Coordonatorul academiei de la Steaua, George Ogăraru, a dezvăluit faptul că în sezonul 2019-2020, când lucra la Viitorul Constanța, a vrut să-l aducă pe Rațiu de la echipa a doua a celor de la Villarreal.

”Îmi place, mi-a plăcut întotdeauna Andrei Rațiu. Am mai spus-o, când lucram la Hagi pe partea de Scouting și Relații Internaționale am încercat să-l aduc, am și avut o discuție cu el. Atunci era la echipa a doua a lui Villarreal, însă n-am reușit.

El a rămas în Spania și vedeți că a făcut bine că a rămas și a tras tare acolo pentru că sunt discuții la cel mai înalt nivel. Acum să vedem dacă se vor și concretiza”, a declarat Ogăraru, pentru .

Ogăraru a refuzat să vorbească de transferul la Barcelona

Întrebat dacă Andrei Rațiu ar face față la un club de talia Barcelonei, George Ogăraru s-a ferit să dea un răspuns concret și a precizat că ar fi mai bine să așteptăm să se concretizeze o astfel de mutare.

”E prea devreme, nu știu dacă-și are rostul o discuție de genul ăsta atâta timp cât nu este nimic concret. Nu cred că-i face bine lui, în primul rând, să facem o analiză pe ceva ce nu s-a realizat încă”, a spus Ogăraru.

Fostul mare internațional Adrian Mutu a analizat și el la emisiunea DON Mutu posibilitatea ca Rațiu să ajungă la formația catalană și este convins că , titularul postului de fundaș dreapta la Barcelona.