Andrei Rațiu, la un pas să o îngroape pe Rayo Vallecano! Meci nebun cu șase goluri în La Liga

Rayo Vallecano se află pe locul 11 în La Liga, însă continuă să aibă emoții! Deși are multe echipe sub ea, micuța echipă din cartierul Vallecas se află la doar cinci puncte distanță de zona roșie. Formația lui Andrei Rațiu (27 de ani) a mai obținut un punct important, contra lui Real Sociedad, însă greșeala românului putea fi fatală.

Rayo Vallecano, meci nebun în La Liga! Ce s-a întâmplat în partida cu Real Sociedad

Rayo Vallecano a jucat foarte bine împotriva lui Real Sociedad și a controlat partida, însă Oyarzabal a deschis scorul destul de repede, în minutul 22. Doar două minute mai târziu, Rayo a avut un gol anulat pentru henț, iar în minutul 30 a reușit să restabilească egalitatea pe tabelă.

Scorul pauzei a fost 1-1, însă câștigătoarea Coppa del Rey a trecut din nou în avantaj în minutul 63. Doar 6 minute mai târziu, Rayo a restabilit din nou egalitatea, însă greșeala lui Andrei Rațiu îi putea aduce o înfrângere echipei sale. Reușita a fost anulată, după ce de la VAR s-a semnalat o neregulă în careul echipei gazdă, chiar înainte de golul egalizator. Internaționalul român a faultat un atacant în careu, iar faza a fost întoarsă pentru a dicta penalty în favoarea lui Real Sociedad, care a fost transformat ulterior de același Oyarzabal.

În minutul 84 scorul era 3-1 pentru Real Sociedad, însă ce s-a întâmplat este de domeniul fantasticului! Lejeune a redus din diferență, iar Alemao a dus scorul la 3-3 în minutul 90+9. Rezultatul final a fost 3-3, iar

Andrei Rațiu, al doilea penalty provocat în mai puțin de două săptămâni

Prestațiile lui Andrei Rațiu au oscilat în ultima perioadă. Dacă „Sonic” a fost imperial în meciul cu Espanyol, în partidele cu Real Sociedad și AEK Atena putea fi eroul negativ al echipei sale. Românul a făcut un meci foarte slab și în Grecia, iar echipa sa a fost la un singur pas să piardă calificarea în semifinalele Conference League.

Rayo câștigase cu 3-0 în tur, însă tot acest avantaj dispăruse după doar 51 de minute la Atena. care a fost transformată de Răzvan Marin. În cele din urmă, Isi Palazon a redus din diferență, iar spaniolii s-au calificat cu 4-3 la general. În semifinale, Rayo și Andrei Rațiu vor întâlni Strasbourg.