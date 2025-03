Andrei Rațiu le-a dezvăluit spaniolilor planurile pe care le are pentru finalul sezonului: „Sunt la cel mai înalt nivel. Putem visa!”

Evoluțiile excelente avute în tricoul lui Rayo Vallecano au atras atenția granzilor Europei, iar în ultima perioadă s-a vehiculat tot mai mult faptul că .

Ce obiectiv și-a stabilit Andrei Rațiu cu Rayo Vallecano

Internaționalul român a fost recompensat cu trofeul FibraComoUnRayo, fiind cel mai rapid jucător al lui Rayo Vallecano din luna februarie. Rațiu a atins o viteză de 35,7 km/h și l-a depășit la acest capitol pe Alvaro Garcia.

”Am văzut că l-am depășit pe Alvaro Garcia și sunt fericit. Am revăzut acel gol cu Sevilla și a fost într-adevăr un gol frumos. Am fost norocos și a intrat în plasă. Sunt la cel mai înalt nivel de când am început să joc la Rayo Vallecano și mă simt bine aici.

Sper că vom ajunge în Europa. Putem visa, dar trebuie să fim conștienți care este principalul nostru obiectiv. Pentru mine, Rayo este o familie. Grupul și fanii sunt incredibili, aș numi Rayo o familie”, a declarat Andrei Rațiu, conform .

Rațiu a dat cărțile pe față

După ce a fost titular în meciurile echipei naționale cu Bosnia Herțegovina și San Marino, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, fundașul dreapta a vorbit despre în perioada de mercato din vară.

”Când joci în La Liga, la cel mai înalt nivel, cred că e normal să vorbească lumea de tine. Sunt focusat pe echipa mea, pe națională și vom vedea ce se întâmplă. Ar fi o mândrie pentru toți un transfer la Barcelona. Rămân focusat pe Rayo și îi respect”, a spus Rațiu.

Fostul mare internațional Ioan Andone a mărturisit faptul că Andrei Rațiu și consideră că și catalanii au nevoie de un apărător dreapta cu calitățile sale, deoarece titularul Jules Kounde provine din fundaș central și nu ajută ofensiva.