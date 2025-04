Andrei Rațiu, luat la întrebări după umilința din Atletico Madrid – Rayo Vallecano! Ce a spus despre transferul la Barcelona și despre rezultatul dezamăgitor din La Liga

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, a fost învinsă joi seară, în deplasare, cu scorul de 0-3, de Atlético Madrid. La finalul jocului de pe Wanda Metropolitano, fundașul dreapta a vorbit despre evoluția echipei, dar și despre viitorul carierei sale.

Andrei Rațiu, integralist în Atletico – Rayo 3-0

Atlético a dominat cu autoritate partida. Andrei Rațiu și colegii săi nu au reușit să facă față atacurilor în valuri. Totuși, a avut o ocazie de a marca. El a văzut și cartonașul galben, iar în etapa următoare va fi suspendat.

Rațiu a vorbit cu jurnaliștii iberici la finalul meciului din Madrid și a recunoscut că echipa sa nu a făcut cel mai strălucit joc. El e de părere că scorul putea fi altul, dacă momentele importante s-ar fi tratat cu o mai mare concentrare.

„Nu cred că am știut să ne apărăm careul, mai ales la acele centrări de pe aripi. Sunt foarte puternici cu Sørloth acolo. Am trecut repede peste, am și avut ocazia să egalăm. Apoi s-a făcut 2-0 și de atunci a fost foarte greu, dar am încercat.

La pauză ni s-a spus că ne-am descurcat bine sub presiunea mare în trei sferturi, dar că suntem slabi în careu. A trebuit să schimbăm asta, să încercăm să înscriem pentru a reveni în joc, dar nu ne-a ieșit. Foarte greu”, a explicat Andrei Rațiu.

Ce se întâmplă cu transferul lui Rațiu la Barcelona. „Mai am trei ani de contract”

Andrei Rațiu ar fi pe lista unor echipe uriașe din Europa. Totuși, fundașul dreapta rămâne concentrat, cu gândul la Rayo Vallecano, și nu ține neapărat să schimbe clubul.

„Sunt concentrat să termin sezonul, să ating primul obiectiv care ne este la îndemână. Apoi, la vară, vom vedea ce se întâmplă. Sunt concentrat aici. Mai am trei ani de contract și sunt sincer fericit”, a mai spus Andrei Rațiu.