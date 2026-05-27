Sport

Andrei Rațiu, notă modestă după finala Conference League! Cum a fost descris jocul românului

Rayo Vallecano a pierdut finala UEFA Conference League cu Crystal Palace, iar presa din Spania a analizat evoluția lui Andrei Rațiu. Nota primită de fundașul român.
Alex Bodnariu
28.05.2026 | 00:57
Andrei Ratiu nota modesta dupa finala Conference League Cum a fost descris jocul romanului
ULTIMA ORĂ
Visul european s-a spulberat pentru Andrei Rațiu!
ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano a pierdut finala UEFA Conference League. Echipa lui Andrei Rațiu a fost învinsă de Crystal Palace în meciul de la Leipzig, scor 0-1. Presa iberică a analizat prestația fundașului român, care a primit o notă de trecere, deși evoluția sa a fost una destul de ștearsă.

Visul european s-a spulberat pentru Andrei Rațiu!

Echipa mai bună din finala UEFA Conference League a fost Crystal Palace. Englezii au dominat autoritar prima repriză și au reușit să deschidă scorul prin Mateta în primele minute ale părții secunde. Rayo a încercat să revină, însă atacurile au fost sterile.

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu și colegii săi se mulțumesc cu medalia de vicecampioni. Fundașul român nu a reușit să se facă remarcat în meciul cu Crystal Palace. A pierdut multe dueluri, iar pasele sale au fost destul de neinspirate. Performanța de a ajunge într-o finală europeană rămâne însă una remarcabilă.

Visul european s-a spulberat pentru Andrei Rațiu!
Visul european s-a spulberat pentru Andrei Rațiu!

Andrei Rațiu, criticat după finala Conference League! Ce notă i-a dat presa din Spania după eșecul cu Crystal Palace

Presa din Spania i-a acordat fundașului român nota 5,5 pentru evoluția sa din meciul cu Crystal Palace. „S-a poziționat bine pe faza defensivă. A urcat în atac de fiecare dată când a avut șansa. A făcut o greșeală pe final, care o putea costa scump pe Rayo. A reușit să urce în atac doar o dată. Pe faza defensivă, a comis greșeli care au dus la ocazii periculoase pentru adversari”, au scris ibericii.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

„La fel ca Cenușăreasa, ceasul a bătut miezul nopții și visul echipei Rayo s-a spulberat, lăsând în urmă un campion, Crystal Palace. La fel ca Cenușăreasa, Rayo se întoarce la originile sale modeste, la rutina zilnică, la munca grea și la sudoare, cu amintirea orașelor Szeged, Bratislava, Atena, Strasbourg și Leipzig bântuindu-i fiecare privire.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

Dar, spre deosebire de Cenușăreasa, nimeni de aici nu va sta cu mâinile în sân, așteptând ca un prinț să-i cucerească inima. În Vallecas, lucrurile se câștigă cu forța, iar de astăzi înainte visul următoarei aventuri europene a lui Rayo este deja la îndemână. Și va deveni realitate”, au mai scris jurnaliștii de la Marca.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns Crystal Palace să câștige trofeul Conference League. Povestea incredibilă a...
Fanatik
Cum a ajuns Crystal Palace să câștige trofeul Conference League. Povestea incredibilă a clubului „retrogradat” de UEFA din Europa League
Andrei Rațiu, invizibil în finala UEFA Conference League. Cifrele fundașului român
Fanatik
Andrei Rațiu, invizibil în finala UEFA Conference League. Cifrele fundașului român
Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0, LIVE în finala UEFA Conference League. Cum...
Fanatik
Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0, LIVE în finala UEFA Conference League. Cum au sărbătorit londonezii primul trofeu european din istorie. Video
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!