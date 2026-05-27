Andrei Rațiu, notă modestă după finala Conference League! Cum a fost descris jocul românului

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano a pierdut finala UEFA Conference League. Echipa lui Andrei Rațiu a fost învinsă de Crystal Palace în meciul de la Leipzig, scor 0-1. Presa iberică a analizat prestația fundașului român, care a primit o notă de trecere, deși evoluția sa a fost una destul de ștearsă.

Visul european s-a spulberat pentru Andrei Rațiu!

. Englezii au dominat autoritar prima repriză și au reușit să deschidă scorul prin Mateta în primele minute ale părții secunde. Rayo a încercat să revină, însă atacurile au fost sterile.

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu și colegii săi se mulțumesc cu medalia de vicecampioni. Fundașul român nu a reușit să se facă remarcat în meciul cu Crystal Palace. A

Andrei Rațiu, criticat după finala Conference League! Ce notă i-a dat presa din Spania după eșecul cu Crystal Palace

Presa din Spania i-a acordat fundașului român nota 5,5 pentru evoluția sa din meciul cu Crystal Palace. „S-a poziționat bine pe faza defensivă. A urcat în atac de fiecare dată când a avut șansa. A făcut o greșeală pe final, care o putea costa scump pe Rayo. A reușit să urce în atac doar o dată. Pe faza defensivă, a comis greșeli care au dus la ocazii periculoase pentru adversari”, au scris ibericii.

ADVERTISEMENT

„La fel ca Cenușăreasa, ceasul a bătut miezul nopții și visul echipei Rayo s-a spulberat, lăsând în urmă un campion, Crystal Palace. La fel ca Cenușăreasa, Rayo se întoarce la originile sale modeste, la rutina zilnică, la munca grea și la sudoare, cu amintirea orașelor Szeged, Bratislava, Atena, Strasbourg și Leipzig bântuindu-i fiecare privire.

ADVERTISEMENT

Dar, spre deosebire de Cenușăreasa, nimeni de aici nu va sta cu mâinile în sân, așteptând ca un prinț să-i cucerească inima. În Vallecas, lucrurile se câștigă cu forța, iar de astăzi înainte visul următoarei aventuri europene a lui Rayo este deja la îndemână. Și va deveni realitate”, au mai scris jurnaliștii de la .