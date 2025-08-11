Andrei Rațiu, ofertă de ultimă oră din Premier League! Ce a decis conducerea lui Rayo Vallecano și ce mesaj a transmis românul

Andrei Rațiu va putea evolua alături de Rayo Vallencano în UEFA Conference League, însă acest lucru nu îl îmbunează pe internaționalul român. Presa din Spania susține că fundașul dreapta nu mai este în relații bune cu clubul după ce conducerea i-a refuzat o ofertă venită din Premier League.

Andrei Rațiu, ofertat de o echipă din Premier League! Care este suma pentru care Rayo Vallecano îi va da drumul

În urmă cu câteva zile, Deși l-au achiziționat integral, madrilenii nu scot din calcul faptul că l-ar putea vinde chiar în această vară.

În urma tuturor speculațiilor din ultimul an, Rayo Vallecano nici nu se gândește să-l scape pe lateralul român fără să primească în schimbul său clauza de 25 de milioane de euro, mai ales în condițiile în care echipa va fi angrenată în cupele europene.

Conform cotidianului spaniol , Rayo Vallecano a refuzat o ofertă din Premier League pentru Andrei Rațiu, care și-ar fi dorit enorm această mutare, iar acest lucru a făcut ca relația dintre cele două părți să se răcească.

„Andrei Rațiu a fost unul dintre principalii jucători din știrile fotbalului spaniol din ultimele zile. Fundașul internațional român a fost achiziționat integral de Rayo după ce a ajuns la un acord cu Villarreal. În plus, a respins o ofertă de la un club din Premier League pe care jucătorul o considera ideală pentru interesele sale”, au scris ibericii.

Ce mesaj a transmis Andrei Rațiu pe rețelele de socializare

În urmă cu câteva zile, Andrei Rațiu a transmis un mesaj misterios pe Instagram, imediat după ce Rayo Vallecano a anunțat că s-a înțeles cu Villarreal pentru a-l achiziționa în mod integral: „Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi”, a transmis românul pe internet.

Rayo Vallecao, ca și calificată pe tabloul din Conference League. Cu cine vor juca spaniolii în play-off

Dacă va rămâne la Rayo, Andrei Rațiu va evolua în cupele europene alături de micuța echipă din capitala Spaniei. Ibericii vor intra în competiție începând cu faza play-off-ului, însă vor fi nevoiți să îndeplinească o simplă formalitate pentru a accesa tabloul principal.

Echipa lui Andrei Rațiu va trebui să învingă câștigătoarea dintre Klaksvik (Insulele Feroe) și Neman (Belarus). Formația feroeză a învins cu 2-0 în tur și este cu un picior în play-off, acolo unde va avea o misiune imposibilă împotriva lui Rayo Vallecano.