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Andrei Rațiu, pasator decisiv în Real Madrid – Rayo Vallecano! Primul „assist” al românului în acest sezon. Video

Andrei Rațiu a oferit o pasă decisivă pe Santiago Bernabeu, în meciul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, un duel din etapa cu numărul 5 din La Liga.
Dragos Petrescu
12.09.2026 | 23:32
Andrei Ratiu pasator decisiv in Real Madrid Rayo Vallecano Primul assist al romanului in acest sezon Video
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Andrei Rațiu, pasator decisiv în Real Madrid - Rayo Vallecano // FOTO: hepta.ro
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Andrei Rațiu a reușit prima pasă decisivă în acest sezon din La Liga chiar în fața gigantului Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #5, asta dupa ce în runda precedentă din Spania, internaționalul român izbutise să înscrie primul gol al stagiunii pentru formația din Vallecas.

Andrei Rațiu, pasator decisiv în Real Madrid – Rayo Vallecano!

Momentul s-a petrecut în debutul actului secund, mai exact în minutul 51, moment în care „galacticii” conduceau deja cu scorul de 3-0, grație reușitelor semnate de Kylian Mbappe (penalty – 14), Alvaro Carreras (17′), respectiv Jude Bellingham (35′). Cel care a marcat pentru oaspeți a fost Sergio Camello, care a profitat de o interceptare excelentă a lui Andrei Rațiu.

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Aflat în jumătatea adversă, internaționalul român a anticipat perfect o pasă care îi era destinată lui Vinicius Junior, ducând balonul în careul Realului, acolo unde se afla Camello. Ulterior, spaniolul l-a învins pe Courtois, trimițând mingea printre picioarele lui Antonio Rudiger. Vezi faza AICI.

Kylian Mbappe a închis tabela în primul minut suplimentar al partidei, făcând astfel „dubla” și ajungând la un total de șase goluri în actuala stagiune internă. MVP-ul partidei a fost desemnat însă Jude Bellingham, în timp ce Rațiu a primit nota 6,4 în Spania pentru prestația de sâmbătă.

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Real Madrid a egalat-o pe Barcelona în clasamentul din La Liga

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară, „los blancos” au ajuns la borna cu numărul 12 și au urcat pe poziția a 2-a în Spania, fiind la egalitate de puncte cu liderul Barcelona, însă catalanii au un meci mai puțin disputat. De cealaltă parte, Andrei Rațiu și colegii săi au rămas cu patru puncte și ocupă locul 15 în clasament.

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În etapa viitoare din La Liga, Real Madrid va evolua pe terenul celor de la Elche, penultima clasată din Spania, în timp ce Rayo Vallecano va primi vizita lui Espanyol, o echipă care în prezent se află pe poziția a 7-a.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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