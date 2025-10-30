Andrei Rațiu, pe primul loc în Europa! La ce capitol i-a depășit fundașul român pe Erling Haaland și Vinicius Junior

ADVERTISEMENT

Echipa națională de fotbal a României a cunoscut o ascensiune în ultimii ani, iar unul dintre motive este prezența constantă a lui Andrei Rațiu în echipa de start. Fundașul român impresionează și în La Liga, astfel că „Sonic” a fost inclus într-un top select.

Andrei Rațiu, cel mai rapid fotbalist din Europa

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți componenți din „Generația de Suflet”, iar evoluțiile fundașului lateral au fost apreciate constant. .

ADVERTISEMENT

Ei bine, Rațiu continuă în aceeași notă și la echipa de club. Internaționalul român este om de bază la Rayo Vallecano, ba mai mult, .

După meciurile solide, fundașul român a fost inclus și într-un top select. Mai exact, Andrei Rațiu, în urma unei analize realizate de Gradient Sports, se află pe primul loc în clasamentul celor mai rapizi fotbaliști din cele mai bune campioane ale Europei.

ADVERTISEMENT

Performanța reușită de „Sonic” este cu atât mai importantă, fotbaliști precum Pedro Neto, Erling Haaland și Vinicius Junior fiind în urma sa în clasament.

ADVERTISEMENT

Revealed: Europe’s Fastest Players this season. 🚀 Using ’ average Max Speed data, here is the top 10 across Europe’s top 5 leagues this season. ⚡️ Who is the quickest player you've seen this campaign? — TransferRoom (@transferroom)

Rațiu, în lista convocărilor preliminare pentru meciurile din luna noiembrie

Flancul drept al apărării echipei naționale este asigurat de când Andrei Rațiu a fost pentru prima oară convocat. Mircea Lucescu are încredere în fundașul lateral, astfel că „Sonic” se află pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Lista preliminară arată astfel:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).