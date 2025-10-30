Sport

Andrei Rațiu, pe primul loc în Europa! La ce capitol i-a depășit fundașul român pe Erling Haaland și Vinicius Junior

Andrei Rațiu a fost inclus într-un top select. Fundașul român este pe primul loc într-un clasament cu fotbaliști precum Erling Haaland și Vinicius Junior.
Iulian Stoica
30.10.2025 | 22:50
Andrei Ratiu pe primul loc in Europa La ce capitol ia depasit fundasul roman pe Erling Haaland si Vinicius Junior
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un top cu Erling Haaland și Vinicius Junior. Sursă foto: Colaj Fanatik
Echipa națională de fotbal a României a cunoscut o ascensiune în ultimii ani, iar unul dintre motive este prezența constantă a lui Andrei Rațiu în echipa de start. Fundașul român impresionează și în La Liga, astfel că „Sonic” a fost inclus într-un top select.

Andrei Rațiu, cel mai rapid fotbalist din Europa

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai importanți componenți din „Generația de Suflet”, iar evoluțiile fundașului lateral au fost apreciate constant. Acest lucru i-a adus lui „Sonic” și banderola de căpitan.

Ei bine, Rațiu continuă în aceeași notă și la echipa de club. Internaționalul român este om de bază la Rayo Vallecano, ba mai mult, acesta a și punctat decisiv în ultimul meci din UEFA Conference League.

După meciurile solide, fundașul român a fost inclus și într-un top select. Mai exact, Andrei Rațiu, în urma unei analize realizate de Gradient Sports, se află pe primul loc în clasamentul celor mai rapizi fotbaliști din cele mai bune campioane ale Europei.

Performanța reușită de „Sonic” este cu atât mai importantă, fotbaliști precum Pedro Neto, Erling Haaland și Vinicius Junior fiind în urma sa în clasament.

Rațiu, în lista convocărilor preliminare pentru meciurile din luna noiembrie

Flancul drept al apărării echipei naționale este asigurat de când Andrei Rațiu a fost pentru prima oară convocat. Mircea Lucescu are încredere în fundașul lateral, astfel că „Sonic” se află pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Lista preliminară arată astfel:

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

  • 12 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu
  • 34 de selecții și un gol a adunat fundașul pentru echipa națională
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
