Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Fundașul lateral român, dorit de o forță a Europei

Andrei Rațiu, , poate prinde un transfer extrem de important în mercato de iarnă. Internaționalul român este dorit de o campioană din Europa, care evoluează în Champions League.

Andrei Rațiu, dorit de italienii de la Napoli

Deși a fost și în sezonul trecut în vizorul mai multor formații de top din Europa, Andrei Rațiu a continuat în Spania,

Internaționalul român este dorit acum de către cei de la Napoli, unde Antonio Conte vrea să întărească postul de fundaș dreapta, unde titularul incontestabil este Giovanni Di Lorenzo, fotbalist convocat de naționala Italiei. Totuși, pe lista napoletanilor se mai află și alți fotbaliști precum Juanlu (Sevilla), Arnau (Girona), Sugawara (Southampton) sau Tchatchoua (Verona).

„Conte îl apreciază pe Rațiu pentru forța ofensivă și soliditatea defensivă”

„Giovanni Manna, directorul sportiv al SSC Napoli, nu a încetat niciodată să urmărească piața, una dintre prioritățile pentru ianuarie fiind căutarea unui fundaș dreapta capabil să reprezinte o alternativă serioasă la căpitanul Giovanni Di Lorenzo.

Există mai multe nume în agenda clubului albastru. Antonio Conte are nevoie de întăriri pe acea parte a terenului. Radarul lui Giovanni Manna include în esenţă 5 nume, cele cunoscute fiind Juanlu Sanchez (Sevilla) şi Arnau Martinez (Girona), jucători pentru care s-a negociat și în vară.

Atenție și la Andrei Ratiu, românul de la Rayo Vallecano, care are o clauză de reziliere de 12 milioane. Conte îl apreciază pentru forța ofensivă și soliditatea defensivă. Yukinari Sugawara de la Southampton și Jackson Tchatchoua de la Verona sunt, de asemenea, în vizor”, au notat jurnaliștii de la

