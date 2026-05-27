Andrei Rațiu poate scrie istorie! Evoluția românului din finala Conference League, analizată minut cu minut!

Andrei Rațiu este titular pentru Rayo Vallecano în finala Conference League cu Crystal Palace. FANATIK analizează minut cu minut evoluția internaționalului român și prezintă în timp real cele mai importante statistici.
Alex Bodnariu
27.05.2026 | 21:53
Andrei Rațiu e față în față cu performanța carierei! Fundașul român a fost anunțat titular în finala Conference League, pe care echipa sa, Rayo Vallecano, o joacă în această seară împotriva britanicilor de la Crystal Palace. FANATIK va urmări și va analiza minut cu minut evoluția compatriotului nostru.

LIVE UPDATE: Analiza evoluției lui Andrei Rațiu în finala UEFA Conference League

  • Andrei Rațiu este titular pentru Rayo Vallecano în finala Conference League cu Crystal Palace. FANATIK va analiza minut cu minut evoluția internaționalului român cu ajutorul unui soft specializat și va prezenta în timp real cele mai importante statistici și faze ale fundașului din țara noastră.

Rayo Vallecano – Crystal Palace, marea finală UEFA Conference League. Andrei Rațiu e titular

Rayo Vallecano a reușit un sezon istoric. Cu Andrei Rațiu om de bază în flancul drept al apărării, echipa din micuțul cartier madrilen Vallecas a ajuns în premieră într-o finală europeană. De partea cealaltă, Crystal Palace a mers la Leipzig cu gândul la câștigarea trofeului.

Partida se anunță extrem de interesantă. Se întâlnesc două echipe care au crescut mult în ultimele sezoane. Rayo este o formație care mizează pe cartea atacului, dar care de multe ori se expune. În schimb, Crystal Palace vine în finală cu experiența meciurilor de foc din Premier League. Englezii pleacă având prima șansă la victorie.

Andrei Rațiu a pus serios umărul la performanțele celor de la Rayo Vallecano în acest sezon. Fundașul român a jucat în campionat în nu mai puțin de 35 de meciuri și a reușit să își ajute colegii cu 4 pase de gol. La finalul mai multor etape a fost declarat cel mai bun fundaș dreapta al rundei.

Ce face Andrei Rațiu în finala Conference League? FANATIK urmărește minut cu minut prestația românului

Și în Conference League, Andrei Rațiu a strălucit. Internaționalul român a jucat 12 meciuri pentru Rayo Vallecano și a reușit să marcheze și un gol. Fundașul dreapta speră să fie decisiv și în marea finală cu Crystal Palace, care se joacă pe Red Bull Arena din Leipzig.

FANATIK va analiza minut cu minut evoluția internaționalului român. Site-ul nostru va prezenta în timp real cifrele tricolorului. Vom analiza cât de important a fost fundașul dreapta în jocul celor de la Rayo, câte ocazii de gol a creat și ce xG a avut.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
