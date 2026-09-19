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Cu Andrei Rațiu (28 de ani) integralist, Rayo Vallecano a încheiat la egalitate duelul de pe terenul celor de la Osasuna, scor 1-1. Partida a făcut parte din runda cu numărul #7 din La Liga și a reprezentat ultimul meci al fundașului român înaintea disputelor din de la sfârșitul acestei luni, respectiv începutul lunii octombrie. Vezi pe FANATIK ce note i-au acordat jurnaliștii spanioli după prestația de sâmbătă.

Andrei Rațiu, prestație solidă înaintea duelurilor din Liga Națiunilor!

Gazdele au început excelent duelul de sâmbătă și au reușit să deblocheze tabela în minutul 16 prin experimentatul Ante Budimir. Cei de la Rayo au egalat în debutul actului secund, golgheterul Serigio Camello semnând reușita care a salvat un punct pentru formația din Vallecas.

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Andrei Rațiu nu a contribuit prea mult din punct de vedere ofensiv în duelul cu Osasuna, însă a avut o prestație defensivă extrem de solidă, aspect remarcat și de jurnaliștii spanioli. Internaționalul român a primit nota 6,9 în Marca, a doua cea mai mare de la Rayo Vallecano. De asemenea, acesta a fost notat cu două stele în partea cotidianului AS. Mai jos puteți vedea statisticile lui Rațiu din meciul de sâmbătă:

66 de atingeri în meci ;

; 7 dueluri câștigate din 8 ;

; 2/3 dueluri aeriene câștigate ;

; 5 recuperări ;

; 3 respingeri ;

; 30 de pase complete din 40 expediate ;

; 7 pase complete din 11 în ultima treime.

Andrei Rațiu are un start bun de sezon în La Liga

Andrei Rațiu are parte un start bun de stagiune în campionatul spaniol. Fundașul lateral dreapta a evoluat în 6 meciuri pentru Rayo și a marcat un gol, acesta fiind izbutit în duelul cu Racing Santander. De asemenea, . Astfel, Rațiu vine la echipa națională într-o formă bună și, cel mai probabil, va fi titularul lui Gică Hagi în duelurile din această toamnă din Liga Națiunilor.

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În clasamentul din Spania, Rayo Vallecano ocupă în prezent locul 9, cu 8 puncte acumulate în primele șapte etape. După pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale, gruparea din Vallecas va evolua pe teren propriu împotriva bascilor de la Athletic Bilbao.