Andrei Rațiu, printre cei mai buni din Europa! Topul condus detașat de Lamine Yamal în care strălucește și fundașul român

Internaționalul român, Andrei Rațiu, care a impresionat în ultimii ani la Rayo Vallecano, se află într-un top alături de cei mai buni fotbaliști ai lumii.
Mihai Alecu
29.03.2026 | 00:20
Andrei Rațiu este în topul jucătorilor cu cele mai multe driblinguri din Europa. Foto: Fanatik
Andrei Rațiu a devenit unul dintre cei mai buni fundași dreapta din La Liga, acolo unde evoluează pentru Rayo Vallecano, iar fotbalistul român de multe ori a fost în mijlocul unor speculații cu privire la un posibil transfer către o altă echipă mai puternică din fotbalul mondial.

Andrei Rațiu, în topul jucătorilor cu cele mai multe driblinguri reușite. Lamine Yamal este lider detașat

Evoluțiile pe care fundașul dreapta le-a avut au contribuit la niște statistici importante, care îl propulsează pe fotbalistul grupării iberice într-un top al celor mai buni jucători la nivel de driblinguri. Concret, Andrei Rațiu este pe locul 10 într-un clasament al celor mai bun dribleuri din primele 5 campionate în ultimii doi ani, top care este condus detașat de starul Barcelonei, Lamine Yamal.

Fotbalistul român a reușit să aibă 121 de driblinguri reușite, cu un procentaj de succes de 50,8 la sută, identic cu cel al jucătorului grupării catalane, care însă are un volum mult mai mare de încercări. Yamal a avut în acest timp nu mai puțin de 279 de driblinguri complete, fiind la distanță mare de poziția a doua, ocupată de jucătorul de la Manchester City, Jeremy Doku, cel care are 170 de driblinguri reușite. Interesant de menționat că Rațiu este singurul fundaș din acest top, restul jucătorilor fiind cu profil ofensiv și având drept principală armă această calitate a driblingului.

  • 26 de meciuri a jucat Rațiu în acest sezon de La Liga pentru Rayo Vallecano.

Pleacă Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano la finalul sezonului?

În ciuda evoluției mai puțin reușite pe care Andrei Rațiu a avut-o în duelul pierdut cu Turcia, 0-1, fundașul este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști autohtoni și ar putea să fie protagonistul unui transfer important în vară. S-a scris că ar fi urmărit de Barcelona, care are nevoie de întăriri în zona dreaptă a defensivei, însă momentan nu este nimic concret cu privire la această mutare.

Totuși, presa iberică anticipează că o să existe interes important pentru Andrei Rațiu, mai ales că Rayo Vallecano ar urma să-i dea drumul pentru o sumă care nu este foarte mare în fotbalul actual, aproximativ 20 de milioane de euro. Jucătorul de 27 de ani este considerat a fi în vârful carierei și având o vârstă perfectă pentru a face pasul către un club cu aspirații mai mari.

  • 37 de selecții are Andrei Rațiu pentru naționala României, timp în care a marcat și două goluri.
