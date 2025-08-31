Andrei Rațiu, ratare incredibilă dintr-o poziție ideală în Vallecano – Barcelona! „Sonic” a urlat de furie. Video

Andrei Rațiu a fost trimis titular în flancul drept al apărării în Vallecano – Barcelona, meci în cadrul etapei a 3-a din La Liga. Internaționalul român a avut parte de o primă repriză modestă, însă a ieșit la rampă în minutul 13.
Andrei Rațiu a fost la un pas de a deschide scorul în Vallecano – Barcelona. În minutul 13 al meciului, „Sonic” a apărut excelent în fața porții pentru a transforma în gol pasa venită de la Alvaro Garcia.
Doar că Andrei Rațiu a avut o execuție extrem de modestă. Dintr-o poziție ideală, jucătorul convocat de Mircea Lucescu la naționala României pentru acțiunea din luna septembrie a trimis direct în portarul Barcelonei, Joan Garcia.
După ce faza s-a încheiat, iar catalanii au eliminat pericolul, Andrei Rațiu a urlat de furie. După prima repriză, Andrei Rațiu a primit nota 5,4 una dintre cele mai mici din echipa gazdă. Vezi video aici.
Din cauza unor probleme tehnice, Mateo Busquets, centralul meciului Vallecano – Barcelona, a anunțat că duelul va începe fără asistența VAR. În minutul 12, arbitrul a făcut un gest spre bănci că duelul va continua sub asistența VAR.
Doar că în momentul în care a avut nevoie de VAR, „centralul” nu a putut urmări reluările la marginea terenului. Lamine Yamal a înscris dintr-un penalty, după o cădere ușoară în careu. VAR-ul nu a intervenit, iar puștiul-minune al Barcelonei a înscris.