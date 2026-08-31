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Andrei Rațiu începe pe bancă meciul pe care echipa sa, Rayo Vallecano, îl joacă în această seară cu Barcelona. Internaționalul român nu se află în primul „11” ales de antrenorul formației madrilene. Fundașul dreapta poate ajunge în ultimele ore de mercato în Premier League.

Andrei Rațiu și-a dat acordul! Poate ajunge în Premier League pe 25 milioane de euro!

Rațiu a fost unul dintre oamenii importanți ai formației spaniole în ultima perioadă. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi din Europa. Fulham a intrat serios pe fir și încearcă să îl ducă în Premier League înainte de închiderea ferestrei de transferuri.

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Andrei Rațiu poate ajunge în Premier League, la Fulham. Presa internațională a scris că fundașul român și-a dat acordul pentru mutare și rămâne ca cele două cluburi să ajungă la o înțelegere.

Andrei Rațiu, lăsat pe bancă în Barcelona – Rayo

Andrei Rațiu nu face parte din echipa de start a lui Rayo Vallecano pentru meciul cu Barcelona de pe Camp Nou. Presa iberică scrie că fundașul român se concentrează pe transferul la Fulham. Acesta are un acord de principiu cu antrenorul Álvaro Arbeloa. Jurnalistul Fabrizio Romano a vorbit despre dezamăgirea fundașului român față de poziția formației madrilene.

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„Andrei Rațiu este foarte dezamăgit și afectat de poziția celor de la Rayo, în condițiile în care își dorește transferul la Fulham. Rațiu nu va fi titular astăzi împotriva Barcelonei, fiind concentrat pe transferul la Fulham. Există pe masă o ofertă de 25 de milioane de euro, valoarea clauzei de reziliere, însă președintele lui Rayo nu a oferit niciun răspuns”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.