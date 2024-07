Andrei Rațiu, scos la vânzare de Rayo Vallecano după performanțele bune de la EURO! Ce cluburi îl vor

, după ce a pierdut în optimile EURO. „Tricolorii“ au avut o prestație per-total bună, peste așteptări, iar unii dintre ei speră la transferurile carierei.

Andrei Rațiu, dorit în Premier League și Serie A

Andrei Rațiu, care a impresionat pe toată lumea la EURO 2024, a fost scos la vânzare de Rayo Vallecano. Fundașul dreapta a avut prestații solide în tricoul naționalei, deși la club nu a fost utilizat foarte mult.

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano a văzut oportunitatea de a scoate o investiție foarte bună pe Rațiu, și i-a fixat un preț mare. Spaniolii cred că pot obține pentru fundașul dreapta român o sumă de zece milioane de euro, conform .

Cluburi mari deja se interesează de fundașul de 26 de ani, printre care unele din Premier League sau din Serie A. Printre numele unde se zvonește că ar putea ajunge Rațiu în Anglia sunt Brentford și Brighton.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Atalanta sau Genoa, fosta echipa a lui Drăgușin, îl doresc pe . Rațiu ar prinde astfel trenul carierei, iar apoi ar putea ținti o creștere, având în vedere aportul sau fizic.

Cu un sprint fulminant, o rezistență foarte bună și o capacitate la efort prelungit, Rațiu ar putea fi o soluție. Multe dintre cluburi abordează o tactică de cinci fundași pe faza de atac, iar fundașul dreapta s-ar plia perfect.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Rațiu

„Primele mele amintiri sunt cu bunicii mamei. Aveam 4 ani când am rămas cu fratele meu, cu doi ani mai mic, la Aiud. Părinții au plecat în Spania pentru o viață mai bună, cum se spune. Mai veneau uneori să ne vadă.

Am făcut în țară doar grădinița și clasa I. Apoi, când eu aveam 6 ani, mama și tata ne-au adus cu ei în Spania, pe mine și fratele meu. În Aguaviva, o localitate cu vreo 600 de locuitori, din Teruel, Aragon.

ADVERTISEMENT

Tata muncea în construcții, iar mama în bucătăria unui restaurant. Prima amintire din fotbal o am totuși din țară, unde băteam mingea pe stradă în Aiud. Am făcut doi ani fotbal în sală! Futsal! Așa am fost remarcat de Andorra CF, un club de fotbal la vreo 30 km distanță de casă.

Tot din Teruel, nu Andorra din Principat! M-am bucurat tare că pot începe fotbalul în Spania, dar pentru familie a fost tare greu. Mama mă ducea și mă aducea de la antrenamente zi de zi, 30 de kilometri, se chinuia mult”, declara Andrei Rațiu pentru Prosport, în 2021.