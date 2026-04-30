Andrei Rațiu și-a stabilit viitorul înainte de semifinala dintre Rayo Vallecano și Strasbourg: „Am o relație foarte bună cu ei”

Andrei Rațiu (27 de ani) nu s-a transferat la o echipă mare din Europa, însă face performanțe cu Rayo Vallecano. După ce sezonul trecut a reușit să termine pe o poziție de Conference League în La Liga, în acest sezon echipa românului a mers până în semifinalele competiției continentale, acolo unde va întâlni Strasbourg. Fundașul dreapta a vorbit despre viitorul său cu câteva ore înaintea duelului contra francezilor.

Ce spune Andrei Rațiu despre viitorul său, cu câteva ore înainte să joace într-o semifinală de cupă europeană

UEFA Conference League s-a inventat pentru a da șansa echipelor mai mici să joace în cupele europene și să câștige bani din asta. Cu toate acestea, tot formațiile din campionatele mari ajung în fazele superioare, însă de cele mai multe ori vorbim despre echipe care nu sunt obișnuite cu participarea în competiții continentale.

Înainte de partida de la Vallecas, Andrei Rațiu a vorbit despre sezonul bun pe care l-a făcut sub comanda lui Inigo Perez, dar și despre viitor: „Am avut un start de sezon mai greu, după care am rezolvat problemele pe care le-am avut cu clubul. M-am eliberat și cred că am un sezon bun, un sezon notabil. Sunt fericit cu parcursul pe care l-am avut și sper să o țin tot așa.

(n.r. – despre un transfer în viitor) Nu sunt focusat pe așa ceva. Este un meci istoric cu Strasbourg, în final de sezon. În campionat nu suntem salvați încă. Trebuie să ne îndeplinim obiectivele, iar după aceea o să mă gândesc la ce urmează. Am o relație foarte bună cu antrenorul și cu jucătorii, suntem de trei ani împreună și ne cunoaștem toți. Familia mea se simte foarte bine la Madrid. Sunt comod și sper să rămână la fel în continuare”, a spus Andrei Rațiu la

Andrei Rațiu a făcut un meci dezastruos în ultima etapă de La Liga

Chiar dacă se află la jumătatea clasamentului, Rayo încă nu a scăpat de emoții, întrucât diferența de puncte între locurile de retrogradare și poziția a 10-a este destul de mică. Madrilenii au jucat împotriva lui Real Sociedad, iar românul a făcut una dintre cele mai slabe partide ale sale din acest sezon.

Andrei Rațiu a deposedat neregulamentar un adversar în propriul careu, după care echipa sa a plecat pe contraatac și a marcat. După analiza VAR, reușita echipei sale a fost anulată, iar arbitrul a dictat penalty pentru Real Sociedad. Oyarzabal a înscris, ducând scorul la 3-1, însă Rayo a revenit pe final, iar tabela a arătat 3-3 după cele 90 de minute. pierzând aproape toate duelurile din meci.