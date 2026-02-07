Andrei Rațiu și colegii lui protest fără precedent: „Nu avem nici apă caldă la dușuri!”

ADVERTISEMENT

Lotul și staff-ul tehnic al formației Rayo Vallecano au denunțat, printr-o declarație comună, condițiile dificile cu care se confruntă clubul, subliniind lipsa serviciilor și a condițiilor de bază pentru a-și desfășura activitatea.

Jucătorii lui Rayo Vallecano se plâng de condițiile de la echipă

Echipa are un sezon slab în La Liga, ocupând locul 18, iar acest lucru pare a fi legat de problemele de infrastructură. și colegii săi reclama inclusiv faptul că nu au apă caldă la dușuri.

Fotbaliștii și stafful tehnic cer o profesionalizare imediată a structurilor, pentru a proteja sănătatea jucătorilor și a asigura performanța sportivă. În ciuda problemelor, ei și-au reafirmat angajamentul absolut față de fanii Vallecas.

Starea terenului de joc este foarte proastă

Declarația jucătorilor Rayo Vallecano, semnată inclusiv de Andrei Rațiu:

“Jucătorii echipei întâi Rayo Vallecano, cu sprijinul staff-ului tehnic, doresc să transmită într-un mod clar, comun și responsabil, prin Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), o serie de fapte pe care considerăm necesare să le expunem pentru binele clubului.

Fanii Rayo Vallecano sunt un pilon fundamental și unul dintre cele mai mari atuuri ale clubului. Loialitatea, angajamentul și sprijinul lor constant, indiferent de circumstanțe, merită admirație. Credem cu tărie că acești fani merită mai multă grijă și considerație, în concordanță cu ceea ce reprezintă pentru identitatea și istoria Rayo Vallecano.

Echipa, nevoită se se antreneze pe sintetic

În timpul presezonului, echipa nu a putut să se antreneze la Ciudad Deportiva timp de aproximativ trei luni din cauza stării proaste a terenurilor. A fost nevoită să părăsească baza pentru a putea face acest lucru, pe un teren care să îndeplinească condițiile necesare unei activități profesioniste.

Această situație, prelungită în timp, a afectat direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă de La Liga.

Luni mai târziu, din cauza vremii, nu a mai fost posibil să ne pregătim pe terenul nostru de antrenament, fiind nevoiți să găsim o soluție pe un teren cu gazon sintetic, în afara bazei.

În ultima lună, starea terenului de la Stadionul Vallecas a fost clar deficitară, o situație care s-a agravat de-a lungul săptămânilor și s-a reflectat atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, cu câteva ore înainte de a începe un nou meci oficial (n.r. cu Real Oviedo). Un teren instabil și impracticabil care a forțat echipa să se antreneze la Ciudad Deportiva.

Fără apă caldă la dușuri

Considerăm că terenul nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a juca un meci în prima ligă.

La această situație se adaugă probleme ale facilitățile pe care le folosim zilnic, cum ar fi lipsa apei calde în dușuri în anumite zile. Nici curățenia care nu a fost întotdeauna adecvată iar facilitățile învechite nu corespund standardelor cerute de un club din Primera Division pentru performanță profesională corespunzătoare.

Integritate fizică pusă în pericol

Dorim să subliniem că toate aceste puncte au fost transferate anterior președinției clubului în diferite ocazii. Totuși, soluțiile promise și explicațiile primite până acum nu au rezolvat eficient o situație care credem că nu poate fi prelungită mai mult, deoarece considerăm că integritatea noastră fizică este în pericol din cauza condițiile noastre de muncă

Această declarație nu urmărește să genereze conflicte sau să distragă atenția de la meciul pe care îl vom juca sâmbătă, a cărui importanță sportivă o asumăm cu total profesionalism și angajament. Lotul și staff-ul tehnic sunt pe deplin concentrați pe competiție și apărarea emblemei Rayo Vallecano, conștienți că suntem cei mai responsabili pentru situația sportivă actuală.

Apel ferm: Situația trebuie să se schimbe!

Tocmai datorită acestui angajament, credem că a venit momentul să exprimăm public că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții decente de muncă nu este o cerință extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care evoluează în La Liga.

Avem încredere că această declarație va contribui la avansarea și îmbunătățirea lucrurilor, în beneficiul clubului, al lotului și al fanilor săi.

În final, dorim să ne exprimăm mulțumirile noastre sincere față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru că este mereu conștientă de apărarea drepturilor muncii fotbaliștilor”.

Echipa este în optimile Conference League

Rayo Vallecano evoluează pe un stadion de 14.000 de locuri, construit în urmă cu 50 de ani. Acesta aparține comunității Madrid, fiind situate la una dintre periferiile capitalei Spaniei.

Clubul la care joacă Rațiu este deținut de Raúl Martín Presa, care în mai 2011, a finalizat preluarea Rayo Vallecano, cumpărând 98,6% din acțiuni de la José María Ruiz-Mateos, a cărui soție, Teresa Rivero, era președinta clubului.

Surse neoficiale estimează că el a plătit între 500 și 1.000 de euro pentru club, care era evaluat între 50 și 70 de milioane de euro, dar era îngropat în datorii. Clubul a intrat voluntar în procedură de faliment câteva săptămâni mai târziu, Martín Presa calificând decizia drept o obligație legală.

Deși are un sezon slab în La Liga, unde e amenințată cu retrogradarea, Rayo Vallecano este calificată în optimile Conference League. A