Andrei Rațiu, taxat după duelul direct cu Nico Williams! Ibericii nu l-au iertat pe „Sonic”

După ce zvonurile l-au transferat pe întregul continent, la cele mai puternice echipe, Andrei Rațiu a început să fie nemulțumit cu situația sa la Rayo Vallecano, iar acest lucru se poate observa în jocul său. După dezamăgirea trăită de faptul că încă nu a plecat de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu a dat piept cu Nico Williams în La Liga și a fost criticat în Spania pentru evoluția sa.

ADVERTISEMENT

Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în fața lui Nico Williams. Presa din Spania nu l-a iertat pe „Sonic”

După un debut bun împotriva Gironei, Rayo Vallecano nu a reușit să scoată nimic din duelul din Țara Bascilor. Athletic Bilbao a câștigat cu scorul de 1-0, iar Andrei Rațiu a avut misiunea de a-l ține în frâu pe Nico Williams.

ci iar frustrările sale s-au adunat. „Sonic” a fost absent în jocul ofensiv al madrilenilor în jocul de luni seară, iar cartonașul galben primit încă din debutul partidei l-a făcut să fie temător în fața lui Nico, lucru ce i-a adus critici din partea spaniolilor

ADVERTISEMENT

„Andrei Rațiu a pierdut duelul cu Nico Williams. Cartonașul galben l-a afectat și și-a pierdut încrederea. Cu mingea a fost slab și a cedat presiunii mari exercitate de Athletic. O seară proastă, deși nu s-a ascuns”, a scris jurnalistul Jonay Amaro pe platforma X.

Părerile ibericilor sunt împărțite: „Nico a fost ținut strâns de Rațiu”

O altă părere, venită din partea celor de la , relatează că Andrei Rațiu a reușit să-i țină piept lui Nico Williams, care nu a avut vreo realizare notabilă din punct de vedere ofensiv:

ADVERTISEMENT

„Cu Nico ținut strâns de Rațiu care, deocamdată, rămâne concentrat pe Rayo, Athletic a încercat să lovească prin mingi lungi către Maroan, dar viteza și energia lui Isi, De Frutos și Alvaro García dominau pe ‘La Catedral’ ”, notează spaniolii.

ADVERTISEMENT

nu a considerat că Andrei Rațiu a avut o prestație solidă, așa că l-a notat cu o singură stea, ceea ce reprezintă un joc slab din partea românului. În condițiile în care Batalla, portarul bascilor, a fost omul meciului, Andrei Rațiu nu a reușit să aducă un aport bun ofensiv pentru echipa sa.